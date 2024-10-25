Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA
- Hà Nội: KCN Lai Xá, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận đề nghị xuất hàng, kiểm soát đủ điều kiện giao hàng
Lập phiếu xuất – nhập kho
Kiểm soát số lượng hàng hóa xuất – nhập kho
Kiểm soát các công việc của bộ phận kho
Điều phối vận chuyển
Quản lý CCDC, TSCĐ trong khu vực kho
Thu thập thông tin và hạch toán các nghiệp vụ trên phần mềm
Lưu trữ chứng từ, thông tin kế toán khoa học, bảo mật
Lập các báo cáo hàng tuần, hàng tháng hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
Tiếp nhận đề nghị xuất hàng, kiểm soát đủ điều kiện giao hàng
Lập phiếu xuất – nhập kho
Kiểm soát số lượng hàng hóa xuất – nhập kho
Kiểm soát các công việc của bộ phận kho
Điều phối vận chuyển
Quản lý CCDC, TSCĐ trong khu vực kho
Thu thập thông tin và hạch toán các nghiệp vụ trên phần mềm
Lưu trữ chứng từ, thông tin kế toán khoa học, bảo mật
Lập các báo cáo hàng tuần, hàng tháng hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán/kiểm toán
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, tiếp thu nhanh
Biết sử dụng phần mềm kế toán, ưu tiên MISA
Tuân thủ các quy trình, quy định
Ham học hỏi, chủ động trong công việc
Có tư duy xử lý, giải quyết vấn đề
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8-10 triệu
Thưởng hiệu quả công việc 2tr/tháng, phụ cấp ăn trưa, chuyên cần
Tăng lương định kỳ vào tháng 9 hàng năm.
Được đóng BHXH khi trở thành nhân viên chính thức, được hưởng các chế độ khác theo luật LĐ Việt Nam.
Được đào tạo theo lộ chi tiết kết hợp trình lý thuyết và thực hành
Phúc lợi khác: Teambuilding, các sự kiện tổ chức hàng năm, Sinh nhật,..
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, hòa đồng, quản trị công việc theo quy trình phối hợp giữa các phòng ban.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI