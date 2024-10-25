Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Lai Xá, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận đề nghị xuất hàng, kiểm soát đủ điều kiện giao hàng Lập phiếu xuất – nhập kho Kiểm soát số lượng hàng hóa xuất – nhập kho Kiểm soát các công việc của bộ phận kho Điều phối vận chuyển Quản lý CCDC, TSCĐ trong khu vực kho Thu thập thông tin và hạch toán các nghiệp vụ trên phần mềm Lưu trữ chứng từ, thông tin kế toán khoa học, bảo mật Lập các báo cáo hàng tuần, hàng tháng hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Tiếp nhận đề nghị xuất hàng, kiểm soát đủ điều kiện giao hàng

Lập phiếu xuất – nhập kho

Kiểm soát số lượng hàng hóa xuất – nhập kho

Kiểm soát các công việc của bộ phận kho

Điều phối vận chuyển

Quản lý CCDC, TSCĐ trong khu vực kho

Thu thập thông tin và hạch toán các nghiệp vụ trên phần mềm

Lưu trữ chứng từ, thông tin kế toán khoa học, bảo mật

Lập các báo cáo hàng tuần, hàng tháng hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán/kiểm toán Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương. Nhanh nhẹn, tiếp thu nhanh Biết sử dụng phần mềm kế toán, ưu tiên MISA Tuân thủ các quy trình, quy định Ham học hỏi, chủ động trong công việc Có tư duy xử lý, giải quyết vấn đề Thành thạo tin học văn phòng (word, excel) Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán/kiểm toán

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

Nhanh nhẹn, tiếp thu nhanh

Biết sử dụng phần mềm kế toán, ưu tiên MISA

Tuân thủ các quy trình, quy định

Ham học hỏi, chủ động trong công việc

Có tư duy xử lý, giải quyết vấn đề

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)

Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8-10 triệu Thưởng hiệu quả công việc 2tr/tháng, phụ cấp ăn trưa, chuyên cần Tăng lương định kỳ vào tháng 9 hàng năm. Được đóng BHXH khi trở thành nhân viên chính thức, được hưởng các chế độ khác theo luật LĐ Việt Nam. Được đào tạo theo lộ chi tiết kết hợp trình lý thuyết và thực hành Phúc lợi khác: Teambuilding, các sự kiện tổ chức hàng năm, Sinh nhật,.. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, hòa đồng, quản trị công việc theo quy trình phối hợp giữa các phòng ban.

Lương cơ bản: 8-10 triệu

Thưởng hiệu quả công việc 2tr/tháng, phụ cấp ăn trưa, chuyên cần

Tăng lương định kỳ vào tháng 9 hàng năm.

Được đóng BHXH khi trở thành nhân viên chính thức, được hưởng các chế độ khác theo luật LĐ Việt Nam.

Được đào tạo theo lộ chi tiết kết hợp trình lý thuyết và thực hành

Phúc lợi khác: Teambuilding, các sự kiện tổ chức hàng năm, Sinh nhật,..

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, hòa đồng, quản trị công việc theo quy trình phối hợp giữa các phòng ban.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin