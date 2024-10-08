Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 63 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý và Theo dõi Hàng hóa:
Ghi chép và cập nhật các giao dịch nhập kho, xuất kho, và chuyển kho. Theo dõi và kiểm tra số lượng hàng hóa tồn kho để đảm bảo sự chính xác.
Ghi chép và cập nhật các giao dịch nhập kho, xuất kho, và chuyển kho.
Theo dõi và kiểm tra số lượng hàng hóa tồn kho để đảm bảo sự chính xác.
Kế Toán và Báo Cáo:
Lập và quản lý các chứng từ kế toán liên quan đến hàng hóa như hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho. Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kho hàng, bao gồm báo cáo tồn kho, báo cáo chi phí hàng hóa, và các báo cáo tài chính liên quan.
Lập và quản lý các chứng từ kế toán liên quan đến hàng hóa như hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kho hàng, bao gồm báo cáo tồn kho, báo cáo chi phí hàng hóa, và các báo cáo tài chính liên quan.
Kiểm Tra và Đối Chiếu:
Thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất để xác minh số lượng hàng hóa thực tế và số liệu trong sổ sách. Đối chiếu số liệu tồn kho giữa hệ thống kế toán và thực tế.
Thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất để xác minh số lượng hàng hóa thực tế và số liệu trong sổ sách.
Đối chiếu số liệu tồn kho giữa hệ thống kế toán và thực tế.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên từ các chuyên ngành Kế toán- Tài chính. Có kinh nghiệm từ 03 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ FMCG cả online và offline. Đã từng làm việc với mảng sàn TMĐT là một lợi thế. Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Có kinh nghiệm sử dụng hoặc triển khai phần mềm kế toán Misa or Fast, phần mềm bán hàng Nhanh. Kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh, làm việc nhóm, làm việc và hỗ trợ với các phòng ban.
Tốt nghiệp Đại học trở lên từ các chuyên ngành Kế toán- Tài chính.
Có kinh nghiệm từ 03 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ FMCG cả online và offline. Đã từng làm việc với mảng sàn TMĐT là một lợi thế.
Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có kinh nghiệm sử dụng hoặc triển khai phần mềm kế toán Misa or Fast, phần mềm bán hàng Nhanh.
Kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh, làm việc nhóm, làm việc và hỗ trợ với các phòng ban.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8tr - 10tr + thưởng Được đào tạo về sản phẩm, quy trình làm việc, sử dụng phần mềm. Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp hòa đồng và có nhiều cơ hội phát triển. Được hưởng các quyền lợi và các chế độ theo quy định của Công ty và phúc lợi của Nhà nước. Được làm việc với các brand nội địa hàng đầu Nhật Bản.
Thu nhập: 8tr - 10tr + thưởng
Được đào tạo về sản phẩm, quy trình làm việc, sử dụng phần mềm.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp hòa đồng và có nhiều cơ hội phát triển.
Được hưởng các quyền lợi và các chế độ theo quy định của Công ty và phúc lợi của Nhà nước.
Được làm việc với các brand nội địa hàng đầu Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 39NV4A, KĐT The Manor, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

