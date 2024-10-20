Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km 9 Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội(gần chân cầu vượt An Khánh), Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện nhập kho các đơn hàng từ NCC, từ các cửa hàng chuyển về Bàn giao các đơn chia hàng cho trưởng nhóm của từng ngành hàng Bàn giao chứng từ nhập kho, hóa đơn giao hàng của NCC về phòng kế toán Thực hiện mọi công việc liên quan đến số liệu hệ thống nhập kho như nhập hàng đầu vào, xuất đầu ra, làm báo cáo xuất - nhập - tồn kho (TO, SO....). Báo cáo cho quản lý trực tiếp Cùng nhân viên xử lý hàng xác minh hàng thiếu nếu có Thực hiện tạo TO - SO trên hệ thống khi có yêu cầu Post TO - SO sau khi đội chia hàng thực hiện xong Lập hóa đơn đi đường cho các cửa hàng tỉnh Cùng trưởng nhóm xác minh hàng thừa thiếu khi CH báo về

Thời gian làm việc : 8h - 17h Từ T2 - T7 hàng tuần

Địa chỉ : Km 9 Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các bạn học Kế Toán Không yêu cầu kinh nghiệm Sử dụng thành thạo Excel Có khả năng làm độc lập, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ ( thỏa thuận khi phỏng vấn ) Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà Nước Mua hàng công ty với mức giá ưu đãi cho CBNV Lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả làm việc Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm.... Được tham gia các khóa học nhằm nâng cao trình độ, tay nghề của CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

