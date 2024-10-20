Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
- Hà Nội: Km 9 Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội(gần chân cầu vượt An Khánh), Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện nhập kho các đơn hàng từ NCC, từ các cửa hàng chuyển về
Bàn giao các đơn chia hàng cho trưởng nhóm của từng ngành hàng
Bàn giao chứng từ nhập kho, hóa đơn giao hàng của NCC về phòng kế toán
Thực hiện mọi công việc liên quan đến số liệu hệ thống nhập kho như nhập hàng đầu vào, xuất đầu ra, làm báo cáo xuất - nhập - tồn kho (TO, SO....). Báo cáo cho quản lý trực tiếp
Cùng nhân viên xử lý hàng xác minh hàng thiếu nếu có
Thực hiện tạo TO - SO trên hệ thống khi có yêu cầu
Post TO - SO sau khi đội chia hàng thực hiện xong
Lập hóa đơn đi đường cho các cửa hàng tỉnh
Cùng trưởng nhóm xác minh hàng thừa thiếu khi CH báo về
Thực hiện nhập kho các đơn hàng từ NCC, từ các cửa hàng chuyển về
Bàn giao các đơn chia hàng cho trưởng nhóm của từng ngành hàng
Bàn giao chứng từ nhập kho, hóa đơn giao hàng của NCC về phòng kế toán
Thực hiện mọi công việc liên quan đến số liệu hệ thống nhập kho như nhập hàng đầu vào, xuất đầu ra, làm báo cáo xuất - nhập - tồn kho (TO, SO....). Báo cáo cho quản lý trực tiếp
Cùng nhân viên xử lý hàng xác minh hàng thiếu nếu có
Thực hiện tạo TO - SO trên hệ thống khi có yêu cầu
Post TO - SO sau khi đội chia hàng thực hiện xong
Lập hóa đơn đi đường cho các cửa hàng tỉnh
Cùng trưởng nhóm xác minh hàng thừa thiếu khi CH báo về
Thời gian làm việc : 8h - 17h Từ T2 - T7 hàng tuần
Thời gian làm việc :
Địa chỉ : Km 9 Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Địa chỉ :
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các bạn học Kế Toán
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo Excel
Có khả năng làm độc lập, chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ ( thỏa thuận khi phỏng vấn )
.000.000 - 10.000.000 VNĐ
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà Nước
Mua hàng công ty với mức giá ưu đãi cho CBNV
Lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả làm việc
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm....
Được tham gia các khóa học nhằm nâng cao trình độ, tay nghề của CBNV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI