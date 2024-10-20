Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km 9 Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội(gần chân cầu vượt An Khánh), Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện nhập kho các đơn hàng từ NCC, từ các cửa hàng chuyển về Bàn giao các đơn chia hàng cho trưởng nhóm của từng ngành hàng Bàn giao chứng từ nhập kho, hóa đơn giao hàng của NCC về phòng kế toán Thực hiện mọi công việc liên quan đến số liệu hệ thống nhập kho như nhập hàng đầu vào, xuất đầu ra, làm báo cáo xuất - nhập - tồn kho (TO, SO....). Báo cáo cho quản lý trực tiếp Cùng nhân viên xử lý hàng xác minh hàng thiếu nếu có Thực hiện tạo TO - SO trên hệ thống khi có yêu cầu Post TO - SO sau khi đội chia hàng thực hiện xong Lập hóa đơn đi đường cho các cửa hàng tỉnh Cùng trưởng nhóm xác minh hàng thừa thiếu khi CH báo về
Thời gian làm việc : 8h - 17h Từ T2 - T7 hàng tuần
Địa chỉ : Km 9 Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các bạn học Kế Toán Không yêu cầu kinh nghiệm Sử dụng thành thạo Excel Có khả năng làm độc lập, chịu được áp lực cao
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các bạn học Kế Toán
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo Excel
Có khả năng làm độc lập, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ ( thỏa thuận khi phỏng vấn ) Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà Nước Mua hàng công ty với mức giá ưu đãi cho CBNV Lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả làm việc Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm.... Được tham gia các khóa học nhằm nâng cao trình độ, tay nghề của CBNV
Thu nhập : 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ ( thỏa thuận khi phỏng vấn )
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà Nước
Mua hàng công ty với mức giá ưu đãi cho CBNV
Lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả làm việc
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm....
Được tham gia các khóa học nhằm nâng cao trình độ, tay nghề của CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 120 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

