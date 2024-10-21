Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
- Hà Nội: Thôn Phương Bản, Xã Phụng Châu, Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập xuất tồn kho theo yêu cầu.
Ghi chép nhật ký hàng tồn kho hàng ngày, báo cáo tồn kho hàng tháng hoặc khi có yêu cầu
Thường xuyên đối chiếu với kế toán bán hàng và kế toán hạch toán dứt điểm trong ngày.
Báo cáo khi phát sinh sai lệch.
Chịu trách nhiệm kiểm kê tháng, quý, năm, kết quả kiểm kê và phân tích nguyên nhân, cách giải quyết cho vấn đề sai lệch và báo cáo cho ban giám đốc.
Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp.
Nhập xuất tồn kho theo yêu cầu.
Ghi chép nhật ký hàng tồn kho hàng ngày, báo cáo tồn kho hàng tháng hoặc khi có yêu cầu
Thường xuyên đối chiếu với kế toán bán hàng và kế toán hạch toán dứt điểm trong ngày.
Báo cáo khi phát sinh sai lệch.
Chịu trách nhiệm kiểm kê tháng, quý, năm, kết quả kiểm kê và phân tích nguyên nhân, cách giải quyết cho vấn đề sai lệch và báo cáo cho ban giám đốc.
Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty bao gồm ốm đau, hiếu hỉ, du lịch, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định
Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo Quy định của Công ty.
Môi trường làm việc năng động, thoải mai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI