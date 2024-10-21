Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn Phương Bản, Xã Phụng Châu, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập xuất tồn kho theo yêu cầu. Ghi chép nhật ký hàng tồn kho hàng ngày, báo cáo tồn kho hàng tháng hoặc khi có yêu cầu Thường xuyên đối chiếu với kế toán bán hàng và kế toán hạch toán dứt điểm trong ngày. Báo cáo khi phát sinh sai lệch. Chịu trách nhiệm kiểm kê tháng, quý, năm, kết quả kiểm kê và phân tích nguyên nhân, cách giải quyết cho vấn đề sai lệch và báo cáo cho ban giám đốc. Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp.
Nhập xuất tồn kho theo yêu cầu.
Ghi chép nhật ký hàng tồn kho hàng ngày, báo cáo tồn kho hàng tháng hoặc khi có yêu cầu
Thường xuyên đối chiếu với kế toán bán hàng và kế toán hạch toán dứt điểm trong ngày.
Báo cáo khi phát sinh sai lệch.
Chịu trách nhiệm kiểm kê tháng, quý, năm, kết quả kiểm kê và phân tích nguyên nhân, cách giải quyết cho vấn đề sai lệch và báo cáo cho ban giám đốc.
Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty bao gồm ốm đau, hiếu hỉ, du lịch, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo Quy định của Công ty. Môi trường làm việc năng động, thoải mai
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty bao gồm ốm đau, hiếu hỉ, du lịch, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định
Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo Quy định của Công ty.
Môi trường làm việc năng động, thoải mai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ văn phòng : Số 8 Quang Trung Hà Đông ; Nhà Máy: Phương Bản - Xã Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

