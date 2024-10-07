Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 14 Triệu

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 14 Triệu

A. Mô tả nhiệm vụ Công việc chính:

1. Kiểm tra số liệu ghi chép trên “phiếu nhập kho” hàng hóa, “Phiếu xuất kho” bán hàng đảm bảo chính xác, trung thực, kịp thời, hạch toán đúng theo chế độ kế toán và quy định Công ty.

Kiểm tra “đề xuất” cấp hàng hóa, vật tư, thiết bị; hạch toán, lập “phiếu xuất kho” đảm bảo chính xác, trung thực, kịp thời đúng chế độ kế toán và quy định Công ty. Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập – xuất – tồn kho với Thủ kho để đảm bảo Số lượng, tình trạng hàng hóa, vật tư sổ sách, phần mềm kế toán đúng với thực tế. Khai báo mã hàng hóa, linh kiện, vật tư nhập kho vào phần mềm kế toán. Kiểm tra “phiếu đặt hàng” và theo dõi thời hạn khách lấy hàng. Theo dõi phương án, thời hạn xử lý hàng lỗi, hỏng, sứt mẻ. Tham gia kiểm kê hàng hóa, tài sản tồn kho, lập báo cáo nhập – xuất – tồn kho hàng hóa. Hạch toán các bút toán ghi tăng, giảm hàng tồn kho căn cứ theo biên bản kiểm kê phát hiện thừa/thiếu hàng hóa, vật tư.

Kiểm tra “đề xuất” cấp hàng hóa, vật tư, thiết bị; hạch toán, lập “phiếu xuất kho” đảm bảo chính xác, trung thực, kịp thời đúng chế độ kế toán và quy định Công ty.

Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập – xuất – tồn kho với Thủ kho để đảm bảo Số lượng, tình trạng hàng hóa, vật tư sổ sách, phần mềm kế toán đúng với thực tế.

Khai báo mã hàng hóa, linh kiện, vật tư nhập kho vào phần mềm kế toán.

Kiểm tra “phiếu đặt hàng” và theo dõi thời hạn khách lấy hàng.

Theo dõi phương án, thời hạn xử lý hàng lỗi, hỏng, sứt mẻ.

Tham gia kiểm kê hàng hóa, tài sản tồn kho, lập báo cáo nhập – xuất – tồn kho hàng hóa.

Hạch toán các bút toán ghi tăng, giảm hàng tồn kho căn cứ theo biên bản kiểm kê phát hiện thừa/thiếu hàng hóa, vật tư.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

1. Giới tính Nữ, độ tuổi: trên 25 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán kho. Sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng như: phần mềm kế toán, Excel, Word, Máy Scan, Máy in, Máy phô tô,... Biết sắp xếp công việc hợp lý, nhanh nhẹn, trung thực, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm tại Công ty nhập khẩu, phân phối, bán lẻ các sản phẩm như: Gạch ốp lát, nội thất, thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh,...). Ưu tiên các ứng viên ở 4 quận trung tâm thành phố, Hà Đông, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, các trục đường có tuyến tầu điện trên cao, giao thông thuận tiện…

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán kho.

Sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng như: phần mềm kế toán, Excel, Word, Máy Scan, Máy in, Máy phô tô,...

Biết sắp xếp công việc hợp lý, nhanh nhẹn, trung thực, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm tại Công ty nhập khẩu, phân phối, bán lẻ các sản phẩm như: Gạch ốp lát, nội thất, thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh,...).

Ưu tiên các ứng viên ở 4 quận trung tâm thành phố, Hà Đông, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, các trục đường có tuyến tầu điện trên cao, giao thông thuận tiện…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

1. Chế độ lương: 14.000.000 đồng/tháng

2. Ăn trưa 35.000 đồng/ngày theo quy định của Công ty;

3. Hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...

4. Xét thưởng theo quy định của công ty;

5. Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ mát, thưởng lương tháng 13,...theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin