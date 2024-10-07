Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 14 Triệu

A. Mô tả nhiệm vụ Công việc chính:
1. Kiểm tra số liệu ghi chép trên “phiếu nhập kho” hàng hóa, “Phiếu xuất kho” bán hàng đảm bảo chính xác, trung thực, kịp thời, hạch toán đúng theo chế độ kế toán và quy định Công ty.
Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu
1. Giới tính Nữ, độ tuổi: trên 25 tuổi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
1. Chế độ lương: 14.000.000 đồng/tháng
2. Ăn trưa 35.000 đồng/ngày theo quy định của Công ty;
3. Hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...
4. Xét thưởng theo quy định của công ty;
5. Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ mát, thưởng lương tháng 13,...theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

