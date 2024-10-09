Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9/850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tiếp nhận phiếu nhận hàng, trả hàng từ thủ kho, nhập số liệu lên hệ thống theo đúng quy định của Công ty.

- Phối hợp các bộ phận phòng ban trong việc xử lý dữ liệu giao nhận hàng, trả hàng.

- Kiểm soát hàng hóa nhập vào, xuất ra, hàng hoàn trả và số lượng tồn kho tại kho

- Kiểm tồn định kì hàng ngày, tuần, tháng, kiểm tồn phát sinh đột xuất theo yêu cầu cấp trên.

- Rà soát nhập xuất tồn thực tế với PM Kế toán và PM bán hàng.

- Thực hiện báo cáo theo quy định

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ phần hành.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán hoặc tương đương

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán kho (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kho hàng thực phẩm, siêu thị, mảng bán lẻ)

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

- Nghỉ phép, tham gia BHXH theo quy định

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART

