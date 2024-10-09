Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9/850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tiếp nhận phiếu nhận hàng, trả hàng từ thủ kho, nhập số liệu lên hệ thống theo đúng quy định của Công ty.
- Phối hợp các bộ phận phòng ban trong việc xử lý dữ liệu giao nhận hàng, trả hàng.
- Kiểm soát hàng hóa nhập vào, xuất ra, hàng hoàn trả và số lượng tồn kho tại kho
- Kiểm tồn định kì hàng ngày, tuần, tháng, kiểm tồn phát sinh đột xuất theo yêu cầu cấp trên.
- Rà soát nhập xuất tồn thực tế với PM Kế toán và PM bán hàng.
- Thực hiện báo cáo theo quy định
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ phần hành.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán hoặc tương đương
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán kho (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kho hàng thực phẩm, siêu thị, mảng bán lẻ)
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
- Nghỉ phép, tham gia BHXH theo quy định
- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, ngõ 850 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

