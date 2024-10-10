Tuyển Kế toán kho Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11/176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 11 Triệu

- Theo dõi xuất nhập tồn kho tại dự án.

- Gửi báo cáo số liệu về Phòng Tài chính - Kế toán Công ty theo yêu cầu.

- Kiểm soát các đề nghị xuất kho trước khi gửi Kế toán kho trên văn phòng.

- Kiểm soát các vật tư tồn kho tại công trường, có các phương án đề xuất kịp thời nếu cần (điều chuyển hoặc thanh lý..)

- Đối trừ vật tư cho thầu phụ, tổ đội trong các đợt thanh toán và quyết toán của thầu phụ.

- Đối trừ vật tư CĐT cấp khi quyết toán.

- Phối hợp với kế toán kho văn phòng kiểm tra khối lượng đã xuất kho với khối lượng nghiệm thu với CĐT.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tại dự án OCP 2 Hưng Yên và 58 Tây Hồ

-Tốt nghiệp : Cao đẳng trở lên

-Chuyên ngành : Kế toán

- Yêu cầu có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Chế độ đãi ngộ

- Thu nhập gồm: Lương cấp bậc theo vị trí

+ thưởng hiệu quả hàng tháng, hàng quý

+ Thưởng Tết Âm lịch, thưởng kinh doanh cuối năm thưởng các ngày lễ, kỷ niệm

+ Khen thưởng tuần

+ Phụ cấp công trình

+ Công tác phí

+ Làm thêm giờ (nếu có).

- Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Chế độ khác: Du lịch, nghỉ mát, hiểu hỉ, sinh con, ốm đau....

