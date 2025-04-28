Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát làm việc tại Long An thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô L1
- 3 Đường số 6, GĐ 3+4, KCN Hải Sơn, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình xuất - nhập hàng hoá, nguyên vật liệu
Lập kế hoạch nhập hàng hóa, nguyên vật liệu
Tính định mức nguyên vật liệu, phân bổ nguyên vật liệu hợp lý cho các bộ phận sản xuất.
Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu nhập – xuất – tồn kho. Gửi báo cáo xuất – nhập – tồn kho hàng ngày, tháng, quý, năm tới các cấp Quản lý.
Tham gia lập kế hoạch và thực hiện kiểm kê kho định kỳ theo tháng, theo quý.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 22-40 tuổi
Tốt nghiệp chuyên nghành Kế toán hoặc ngành có liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Trung thực; Chăm chỉ, Có trách nhiệm cao trong công việc
Thành thạo Excel, ưu tiên các ứng viên biết sử dụng phần mềm kế toán Misa
Thời gian làm việc: Thứ 2 –> 7; Từ 7h -> 17h, Nghỉ trưa 11h30 – 12h30
Tốt nghiệp chuyên nghành Kế toán hoặc ngành có liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Trung thực; Chăm chỉ, Có trách nhiệm cao trong công việc
Thành thạo Excel, ưu tiên các ứng viên biết sử dụng phần mềm kế toán Misa
Thời gian làm việc: Thứ 2 –> 7; Từ 7h -> 17h, Nghỉ trưa 11h30 – 12h30
Tại Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.500.000 – 10.000.000
Phụ cấp cơm trưa: 650.000
Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH theo quy định, phúc lợi của công ty: du lịch, team building, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, T13,…
Được đào tạo, được cử tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ làm việc
Phụ cấp cơm trưa: 650.000
Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH theo quy định, phúc lợi của công ty: du lịch, team building, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, T13,…
Được đào tạo, được cử tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI