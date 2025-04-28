Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát làm việc tại Long An thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô L1 - 3 Đường số 6, GĐ 3+4, KCN Hải Sơn, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Kế toán kho

Theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình xuất - nhập hàng hoá, nguyên vật liệu

Lập kế hoạch nhập hàng hóa, nguyên vật liệu

Tính định mức nguyên vật liệu, phân bổ nguyên vật liệu hợp lý cho các bộ phận sản xuất.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu nhập – xuất – tồn kho. Gửi báo cáo xuất – nhập – tồn kho hàng ngày, tháng, quý, năm tới các cấp Quản lý.

Tham gia lập kế hoạch và thực hiện kiểm kê kho định kỳ theo tháng, theo quý.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ từ 22-40 tuổi

Tốt nghiệp chuyên nghành Kế toán hoặc ngành có liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Trung thực; Chăm chỉ, Có trách nhiệm cao trong công việc

Thành thạo Excel, ưu tiên các ứng viên biết sử dụng phần mềm kế toán Misa

Thời gian làm việc: Thứ 2 –> 7; Từ 7h -> 17h, Nghỉ trưa 11h30 – 12h30

Tại Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.500.000 – 10.000.000

Phụ cấp cơm trưa: 650.000

Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH theo quy định, phúc lợi của công ty: du lịch, team building, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, T13,…

Được đào tạo, được cử tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát

