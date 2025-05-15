Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TPCOS làm việc tại Long An thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TPCOS làm việc tại Long An thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TPCOS
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TPCOS

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TPCOS

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Nhà xưởng A7 KCN Tân Kim, Khu phố Tân Phước, Thị trấn Cần Giuộc Tỉnh Long An, Việt Nam, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Thực hiện xuất/ nhập hàng hóa tại kho;
- Kiểm tra và xác nhận đầy đủ các giấy tờ, thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty, của Nhà máy trước khi xuất/ nhập hàng hóa;
- Cập nhật thông tin hàng hóa đã xuất/ nhập, mã hóa sản phẩm trên phần mềm quản lý hàng hóa và/ hoặc sổ sách/ file dữ liệu khác theo quy định của Công ty, của Nhà máy;
- Kiểm kê hàng hóa theo quy định của Công ty, của Nhà máy;
- Hỗ trợ kiểm soát hàng lỗi, hỏng,…
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp hoặc/và Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 23 – 35 tuổi. Có sức khỏe tốt
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Ưu tiên đã từng làm trong môi trường sản xuất mỹ phẩm;
- Có trách nhiệm với công việc được giao, chịu khó, tuân thủ quy trình, sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả
- Trung thực, nhiệt tình công tác, giúp đỡ đồng nghiệp và mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TPCOS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực;
Cấp phát đồng phục khi đi làm;
Thưởng Lễ/Tết; sinh nhật, hiếu hỷ, quà trung thu;
Team building định kỳ hằng năm;
Trợ cấp cơm trưa, điện thoại;
BHXH, BHYT, BHTN….đầy đủ theo pháp luật hiện hành;
Tăng lương hằng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TPCOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TPCOS

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TPCOS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Block B2 Topaz City, Số 39 đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.CHM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

