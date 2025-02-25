Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô R23 đường số 13, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3 4), Xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi công nợ, thanh toán

Hạch toán chi phí đầu vào, bút toán thanh toán lên phần mềm kế toán

Xuất hoá đơn giá trị gia tăng

Sắp xếp chứng từ kế toán

Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng và lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: kế toán tài chính

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tuổi 22-35

Giới tính: nữ

Tại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Du lịch hàng năm

Thưởng tháng 13 hấp dẫn

Có xe đưa đón từ Bình Tân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin