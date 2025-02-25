Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô R23 đường số 13, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3 4), Xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi công nợ, thanh toán
Hạch toán chi phí đầu vào, bút toán thanh toán lên phần mềm kế toán
Xuất hoá đơn giá trị gia tăng
Sắp xếp chứng từ kế toán
Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng và lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành: kế toán tài chính
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tuổi 22-35
Giới tính: nữ
Tại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn theo năng lực
Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Du lịch hàng năm
Thưởng tháng 13 hấp dẫn
Có xe đưa đón từ Bình Tân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
