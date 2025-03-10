Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LOGISTICS SOK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tổng cục V Yên Xá,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi quản lý công nợ phải thu, phải trả, khách hàng nhà cung cấp;

- Đối soát các khoản thu chi;

- Lập báo cáo nội bộ cuối tháng: Báo cáo thu chi, dư nợ, dòng tiền..)

- Tính lương nhân viên

- Xuất hoá đơn cuối tháng

- Xử lý các nghiệp vụ kế toán khác nếu có

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Môi trường làm việc thoải mái, liên hoan định kỳ hàng tháng. Lượng việc cũng không nhiều, chủ yếu dồn vào cuối tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

- Biết sử dụng word, excel, phần mềm kế toán

- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực trong công việc

- CÓ KINH NGHIỆM, Ưu tiên từng làm lĩnh vực logistics, chuyển phát nhanh.

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS SOK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 8 triệu /tháng

-BHXH, chế độ đầy đủ

- Xét tăng lương định kỳ theo năng lực, thưởng thâm niên

- Môi trường làm việc thoải mái, liên hoan hàng tháng. Lượng việc cũng không nhiều, chủ yếu dồn vào cuối tháng.

- Nhân lực trẻ trung năng động, nếu bạn cũng mong muốn 1 môi trường làm việc vui vẻ, hiệu quả hãy ứng tuyển làm 1 mảnh ghép của công ty nhé!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS SOK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.