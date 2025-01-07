Tuyển Kế toán nội bộ SCI Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ SCI Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

SCI Group
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
SCI Group

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại SCI Group

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 93 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

- Thực hiện kiểm soát nhập/xuất tài sản cố định, số liệu ngân hàng của các Thương hiệu.
- Nhận chứng từ, nhập số liệu vào TK 112 (nếu có) theo phát sinh; Đối chiếu sao kê tài khoản ngân hàng với số liệu báo cáo cơ sở gửi về Phòng kế toán.
- Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập trên phần mềm.
- Đánh giá lại tài sản, lập báo cáo về tài sản cố định, phân tích tình hình trang thiết bị,... đề xuất thanh lý tài sản cố định, các vướng mắc liên quan đến TSCĐ (nếu có) gửi Kế toán trưởng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan giám sát kiểm kê TSCĐ định kỳ 6 tháng/1 lần
- Nộp báo cáo TSCĐ, ngân hàng vào ngày 05 hàng tháng.
- Đối chiếu Công nợ nội bộ, công nợ khách hàng, nhà cung cấp. Lên báo cáo tổng hợp công nợ hàng tháng
- Tập hợp, đối chiếu, báo cáo chi phí Marketing hàng tháng của thương hiệu
- Kiểm soát việc lập, đối chiếu báo cáo tồn kho, ra yêu cầu đối với kho làm báo cáo nhập xuất tồn với thủ kho được đối chiếu với kế toán kho.
- Lập báo cáo nhập xuất tồn kho hàng ngày, làm chi tiết đến từng kho dịch vụ.
- Ứng viên có thể nhận việc sau tết Nguyên Đán.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính
- Nữ có kinh nghiệm từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thành thạo tin học văn phòng Microsoft, Excel
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp chứng từ
- Trung thực, chăm chỉ, chịu khó..

Tại SCI Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 13-14tr (Lương + PC cơm 1 triệu/ngày)
- Teambuilding & Du lịch: 2-3 lần/ năm;
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc theo quy định
- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở
- Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
- Môi trường làm việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SCI Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SCI Group

SCI Group

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 93-95 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

