Tuyển Kế toán nội bộ Thương hiệu thời trang HongVic làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 144 Đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Kiểm tra email đi đơn giữa phần mềm và đơn vị vận chuyển.

Check công nợ chuyển khoản giữa phần mềm và sao kê.

Theo dõi, kiểm tra các công việc liên quan đến thu cod; đối soát.

Theo dõi và quản lý các công việc liên quan đến COD

Cung cấp số liệu khác khi có yêu cầu

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị hoạt động sản xuất hoặc lĩnh vực thời trang

Tích cực, trách nhiệm, gắn bó lâu dài với đơn vị

Tại Thương hiệu thời trang HongVic Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm ca: 25.000 đồng/bữa

Phụ cấp gửi xe: 150.000 đồng/tháng

Phụ cấp xăng xe theo thực tế với nhân viên đi làm khoảng cách xa từ km thứ 11 trở lên

Nghỉ lễ, tết có hưởng lương theo quy định của nhà nước

Nghỉ phép 1 ngày/tháng, được cộng dồn và chi trả nếu không sử dụng hết phép năm

Tham gia BHXH hoặc BHNT theo nhu cầu

Thưởng lương tháng 13 và thưởng đạt doanh thu tháng

Du lịch 1 lần/năm và các hoạt động teambuilding của công ty

Xét tăng lương theo định kỳ 1 năm/lần (Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh hàng năm)

