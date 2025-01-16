Tuyển Kế toán nội bộ Thương hiệu thời trang HongVic làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Thương hiệu thời trang HongVic
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Thương hiệu thời trang HongVic

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Thương hiệu thời trang HongVic

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 144 Đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra email đi đơn giữa phần mềm và đơn vị vận chuyển.
Check công nợ chuyển khoản giữa phần mềm và sao kê.
Theo dõi, kiểm tra các công việc liên quan đến thu cod; đối soát.
Theo dõi và quản lý các công việc liên quan đến COD
Cung cấp số liệu khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị hoạt động sản xuất hoặc lĩnh vực thời trang
Tích cực, trách nhiệm, gắn bó lâu dài với đơn vị

Tại Thương hiệu thời trang HongVic Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm ca: 25.000 đồng/bữa
Phụ cấp gửi xe: 150.000 đồng/tháng
Phụ cấp xăng xe theo thực tế với nhân viên đi làm khoảng cách xa từ km thứ 11 trở lên
Nghỉ lễ, tết có hưởng lương theo quy định của nhà nước
Nghỉ phép 1 ngày/tháng, được cộng dồn và chi trả nếu không sử dụng hết phép năm
Tham gia BHXH hoặc BHNT theo nhu cầu
Thưởng lương tháng 13 và thưởng đạt doanh thu tháng
Du lịch 1 lần/năm và các hoạt động teambuilding của công ty
Xét tăng lương theo định kỳ 1 năm/lần (Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh hàng năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thương hiệu thời trang HongVic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thương hiệu thời trang HongVic

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 144 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

