Tuyển Kế toán nội bộ Thương hiệu thời trang HongVic làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Thương hiệu thời trang HongVic
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 144 Đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm tra email đi đơn giữa phần mềm và đơn vị vận chuyển.
Check công nợ chuyển khoản giữa phần mềm và sao kê.
Theo dõi, kiểm tra các công việc liên quan đến thu cod; đối soát.
Theo dõi và quản lý các công việc liên quan đến COD
Cung cấp số liệu khác khi có yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị hoạt động sản xuất hoặc lĩnh vực thời trang
Tích cực, trách nhiệm, gắn bó lâu dài với đơn vị
Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị hoạt động sản xuất hoặc lĩnh vực thời trang
Tích cực, trách nhiệm, gắn bó lâu dài với đơn vị
Tại Thương hiệu thời trang HongVic Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm ca: 25.000 đồng/bữa
Phụ cấp gửi xe: 150.000 đồng/tháng
Phụ cấp xăng xe theo thực tế với nhân viên đi làm khoảng cách xa từ km thứ 11 trở lên
Nghỉ lễ, tết có hưởng lương theo quy định của nhà nước
Nghỉ phép 1 ngày/tháng, được cộng dồn và chi trả nếu không sử dụng hết phép năm
Tham gia BHXH hoặc BHNT theo nhu cầu
Thưởng lương tháng 13 và thưởng đạt doanh thu tháng
Du lịch 1 lần/năm và các hoạt động teambuilding của công ty
Xét tăng lương theo định kỳ 1 năm/lần (Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh hàng năm)
Phụ cấp gửi xe: 150.000 đồng/tháng
Phụ cấp xăng xe theo thực tế với nhân viên đi làm khoảng cách xa từ km thứ 11 trở lên
Nghỉ lễ, tết có hưởng lương theo quy định của nhà nước
Nghỉ phép 1 ngày/tháng, được cộng dồn và chi trả nếu không sử dụng hết phép năm
Tham gia BHXH hoặc BHNT theo nhu cầu
Thưởng lương tháng 13 và thưởng đạt doanh thu tháng
Du lịch 1 lần/năm và các hoạt động teambuilding của công ty
Xét tăng lương theo định kỳ 1 năm/lần (Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh hàng năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thương hiệu thời trang HongVic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI