Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT31TT3 khu đô thị thành phố giao lưu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Làm lương, BHXH cho nhân viên.

Theo dõi kho N-X-T

Kiểm kê các tài sản trong nhà hàng

Lập báo cáo kết quả kinh doanh

Kiểm soát các khoản thu – chi trong nhà hàng, giao dịch ngân hàng khi phát sinh

Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, trung thực

Có thể làm việc trong môi trường áp lực

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh số căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty và hiệu quả công việc

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước

Tiền hỗ trợ ăn ca, gửi xe.

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất công việc cuối năm.

Đóng BHXH đầy đủ

Chế độ phúc lợi khác như: Du lịch, sinh nhật, chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỷ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.