Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT31TT3 khu đô thị thành phố giao lưu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Làm lương, BHXH cho nhân viên.
Theo dõi kho N-X-T
Kiểm kê các tài sản trong nhà hàng
Lập báo cáo kết quả kinh doanh
Kiểm soát các khoản thu – chi trong nhà hàng, giao dịch ngân hàng khi phát sinh
Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, trung thực
Có thể làm việc trong môi trường áp lực
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh số căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty và hiệu quả công việc
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước
Tiền hỗ trợ ăn ca, gửi xe.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất công việc cuối năm.
Đóng BHXH đầy đủ
Chế độ phúc lợi khác như: Du lịch, sinh nhật, chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỷ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
