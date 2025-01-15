Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21A/158 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Xử lý hồ sơ
Phụ trách quản lý toàn bộ Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công ty
Phụ trách quản lý thu chi, Chám công nhân viên, kê lương hàng tháng theo quy định
Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên
Xử lý các hồ sơ nội bộ để kế hợp cùng kế toán thuế khai báo
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ - Dưới 40 tuổi
Tốt nghiệp Từ Trung cấp chuyên ngành Kinh té
Có kinh nghiệm làm KT nội bộ
Có kiến thức về Tin học văn phòng, Phân tích số liệu, Quản lý
Kỹ năng làm việc độc lập, có trách nhiệm
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt
Khả năng chịu áp lực công việc cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, Nội thất
Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận (7 - 9tr)
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng lễ Tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng thâm niên
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
