Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21A/158 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Xử lý hồ sơ

Phụ trách quản lý toàn bộ Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công ty

Phụ trách quản lý thu chi, Chám công nhân viên, kê lương hàng tháng theo quy định

Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên

Xử lý các hồ sơ nội bộ để kế hợp cùng kế toán thuế khai báo

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ - Dưới 40 tuổi

Tốt nghiệp Từ Trung cấp chuyên ngành Kinh té

Có kinh nghiệm làm KT nội bộ

Có kiến thức về Tin học văn phòng, Phân tích số liệu, Quản lý

Kỹ năng làm việc độc lập, có trách nhiệm

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt

Khả năng chịu áp lực công việc cao

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, Nội thất

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (7 - 9tr)

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng lễ Tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng thâm niên

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN

