Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- CH05, Vinaconex 7, 136 Hồ Tùng Mậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

• Thực hiện thu – chi, tạo chứng từ bán hàng, xuất hóa đơn GTGT, theo dõi tạm ứng lương, tạm ứng công việc, các khoản phải thu, phải trả,...;
• Thực hiện đối soát
• Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc thù của Công ty;
• Báo cáo sổ quỹ, doanh số , báo cáo kiểm kê;
• Thống kê, tổng hợp và giải trình số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên;
• Làm các công việc hành chính theo yêu cầu.
• Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.
• Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm Toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Thông tạo excel là một lợi thế;
• Ưu Tiên có kinh nghiệm
• Năng động, cầu tiến, có khả năng chịu được áp lực trong công việc;
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
• Trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm Toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Thông tạo tin học văn phòng
• Ưu Tiên có kinh nghiệm
• Năng động, cầu tiến, có khả năng chịu được áp lực trong công việc;
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
• Trung thực, có trách nhiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 10, ngách 8/191/48 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

