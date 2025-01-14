Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH PNX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Giao dịch, theo dõi, giải trình chi tiết các tài khoản Ngân hàng

Làm việc, giao dịch với ngân hàng các nghiệp vụ liên quan

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Theo dõi, hạch toán, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả các phòng ban, đối tác Nhà cung cấp,...

Kiểm soát toàn bộ các chứng từ thanh toán thu chi của Công ty đảm bảo tính hợp lệ theo đúng quy trình, quy định

Nhập dữ liệu thu chi lên phần mềm kế toán Misa

In ấn, Lưu trữ toàn bộ hợp đồng, hồ sơ, chứng từ kế toán

Lập báo cáo thu chi hàng tuần – tháng – năm của toàn công ty

Lập báo cáo hàng tuần gửi cho Ban lãnh đạo theo yêu cầu

Quản lý tài sản công ty

Theo dõi, kiểm kê và cập nhật tài sản của công ty. Báo cáo với cấp trên khi có trang thiết bị hỏng hóc ,mất mát để có phương án xử lý

Liên hệ, làm việc với BQL toà nhà các công việc liên qua đến thông báo , đăng ký gửi xe ô tô , xe máy ,,, các quy định của toà nhà

Quản lý văn phòng phẩm , ấn phẩm văn phòng , số lượng nhận – tồn và order hàng tháng

Mua sắm các thiết bị theo yêu cầu của công ty

Theo dõi, kiểm tra và là đầu mối liên hệ với NCC để thực hiện thanh toán chi phí hàng tháng

Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

Tiếng Anh cơ bản

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Lương : 10 – 12 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

Phụ cấp ăn trưa

Chế độ Phúc lợi theo Quy định của Công ty

Thưởng khác & Lương Tháng 13 (Theo quy định của công ty)

