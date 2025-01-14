Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH PNX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH PNX Group
- Hà Nội: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Giao dịch, theo dõi, giải trình chi tiết các tài khoản Ngân hàng
Làm việc, giao dịch với ngân hàng các nghiệp vụ liên quan
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
Xuất hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Theo dõi, hạch toán, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả các phòng ban, đối tác Nhà cung cấp,...
Kiểm soát toàn bộ các chứng từ thanh toán thu chi của Công ty đảm bảo tính hợp lệ theo đúng quy trình, quy định
Nhập dữ liệu thu chi lên phần mềm kế toán Misa
In ấn, Lưu trữ toàn bộ hợp đồng, hồ sơ, chứng từ kế toán
Lập báo cáo thu chi hàng tuần – tháng – năm của toàn công ty
Lập báo cáo hàng tuần gửi cho Ban lãnh đạo theo yêu cầu
Quản lý tài sản công ty
Theo dõi, kiểm kê và cập nhật tài sản của công ty. Báo cáo với cấp trên khi có trang thiết bị hỏng hóc ,mất mát để có phương án xử lý
Liên hệ, làm việc với BQL toà nhà các công việc liên qua đến thông báo , đăng ký gửi xe ô tô , xe máy ,,, các quy định của toà nhà
Quản lý văn phòng phẩm , ấn phẩm văn phòng , số lượng nhận – tồn và order hàng tháng
Mua sắm các thiết bị theo yêu cầu của công ty
Theo dõi, kiểm tra và là đầu mối liên hệ với NCC để thực hiện thanh toán chi phí hàng tháng
Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
Tiếng Anh cơ bản
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty TNHH PNX Group Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
Chế độ Phúc lợi theo Quy định của Công ty
Thưởng khác & Lương Tháng 13 (Theo quy định của công ty)
