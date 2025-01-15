Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Điện tử MAKIPOS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu CN Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.

Khi nhận được 1 chứng từ, hóa đơn từ các phòng ban, thì cần kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ xem có đủ điều kiện nhập liệu lên PM kế toán hay không

2.Theo dõi và nhập liệu thông tin hóa đơn lên phần mềm Kế toán Vacom và lưu trữ chứng từ

Theo dõi thông báo hàng về cập nhật hàng ngày của kho, mua hàng và cập nhật số liệu lên phần mềm kế toán Vacom: hàng nhập trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài

Nhập liệu sổ phụ ngân hàng

Nhập liệu xuất kho theo từng lệnh sản xuất, theo dõi hao hụt theo từng lệnh sản xuất và báo cáo lại trưởng phòng nếu có bất thường

Nhập liệu xuất kho hàng bán theo dữ liệu hàng xuất của kho và Phần mềm xuất hóa đơn

Lưu trữ các chứng từ nhập xuất, sao kê, sắp xếp theo ngày tháng

3.Tính giá thành, lập báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng, quý, năm

Tính giá thành sản xuất theo tháng theo quy trình hiện tại của công ty

Lên báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng và gửi kế toán trưởng, ban giám đốc

Tổng hợp số liệu báo cáo kế quả kinh doanh theo quý và năm

4. Và các công việc phát sinh theo chỉ đạo của trưởng phòng

Lên kế hoạch kiểm kê kho 1 quý/ lần

Hỗ trợ các phòng ban khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học trở lên chuyên ngành kế toán-kiểm toán

Có kiến thức và sử dụng tốt phần mềm Microsoft Office, Excel, Word, phần mềm kế toán chuyên dụng (VD: Vacom)

Nắm rõ được các thông tin, quy trình của kế toán nội bộ, kế toán giá thành, sản xuất

Có kinh nghiệm và hiểu biết về kế toán giá thành, sản xuất

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí NV kế toán tại các công ty sản xuất từ 1 năm trở lên.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Cẩn thận, tỉ mỉ, để ý chi tiết.

Có kỹ năng quản lý thời gian và chịu áp lực tốt

Nhiệt huyết , trách nhiệm cao với công việc và sẵn sàng trong mọi công việc được giao

Thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, trung thực, cẩn thận.

Có kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Điện tử MAKIPOS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa.

Chính sách review lương 1 lần/năm

Chế độ thưởng: Thưởng tất cả các ngày lễ, tết; thưởng cuối năm theo KQKD của công ty;

Cơ hội phát triển bản thân cao; Tiếp cận với công cụ quản trị ưu việt;

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành; đóng 100% bảo hiểm cho nhân viên sau thử việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, du lịch trong và ngoài nước, sinh nhật, các ngày lễ...;

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;

Có lộ trình thăng tiến và phát triển cụ thể, rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điện tử MAKIPOS

