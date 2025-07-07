Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/07/2025
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực/ chat tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng quan tâm sản phẩm
- Hình thức: nhắn tin ở Facebook, Zalo, Tiktok Tuyển dụng của Công ty.
- Báo cáo công việc theo ngày/ tuần/ tháng.
- Thực hiện các công việc khác liên quan được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ 2002-1998 hoặc độ tuổi cao hơn có thêm làm Leader
- Có laptop cá nhân
- Có kinh nghiệm sale, tư vấn, CSKH 3 tháng là 1 lợi thế
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hòa đồng

Tại Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương 22-25k/ 1 giờ có thể đăng ký xoay ca (đối với parttime)
+ Lương fulltime – leader: trả theo năng lực (thỏa thuận)
+ Không ép doanh số, KPI
+ Đào tạo bài bàn từ đầu theo quy trình của doanh nghiệp
+Môi trường trẻ, năng động, anh quản lý thoải mái không cau có hay khó chịu khi chưa làm tốt
nhiệm vụ nhaaa mọi người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

