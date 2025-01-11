Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƠ ĐIỆN TOP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƠ ĐIỆN TOP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán: thu chi, tổng hợp số liệu dự án, giao dịch ngân hàng, kế toán nội bộ khác;
Tính lương, hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo dự án, lưu trữ tài liệu theo từng dự án;
Báo cáo cho Ban Giám đốc tình hình tài chính, doanh thu, chi phí, .... và các báo cáo nội bộ khác theo yêu cầu;
Tổng hợp hóa đơn, cân đối đầu ra đầu vào gửi cho kế toán thuế;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng kế toán;
Có kinh nghiệm kế toán nội bộ tại vị trí tương đương từ 2 năm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, cơ điện...
Cẩn thận, có trách nhiệm, ham học hỏi;
Làm việc lâu dài.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƠ ĐIỆN TOP Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ T7 - CN
Được hưởng các chế độ về Bảo hiểm, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước,
Được thưởng lương tháng 13....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƠ ĐIỆN TOP
