Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 535, Phố Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Phối hợp cùng Bộ phận Kho: Nhận đơn hàng, kiểm tra giá/ khuyến mãi, tồn kho, xuất hàng và giao hàng theo đúng yêu cầu;
Xuất hóa đơn, theo dõi công nợ khách hàng và đối tác: đảm bảo việc đối chiếu và xác nhận công nợ theo Quy định của công ty. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc thu hồi công nợ;
Hạch toán sổ sách các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày & các bút toán cuối kỳ;
Kiểm tra hóa đơn đầu ra, đầu vào & lập tờ khai thuế GTGT, TNCN + nộp thuế;
Sắp xếp lưu giữ chứng từ, hồ sơ, sổ sách;
Thu - chi theo quy định của Công ty: Kiểm tra hồ sơ chứng từ, lập thủ tục thu chi...
Báo cáo quỹ thu - chi tiền mặt hàng ngày;
Hạch toán, theo dõi tài khoản ngân hàng, lưu chứng từ ngân hàng (UNC, sổ phụ ...);
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp;
Và một số công việc chuyên môn khác theo sự phân công từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán;
Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm, có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán;
Sử dụng tốt Excel, phần mềm Misa, KiosViet;
Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc làm việc có trách nhiệm;
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, ham học hỏi. Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.
Làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng
Cơ hội huấn luyện: Huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ
Đồng nghiệp: Trẻ, năng động, hòa đồng
Ngày nghỉ: Đúng quy định về lao động
Phúc lợi: Chế độ BHXH đầy đủ, teambuilding, thưởng
Phụ cấp khác: đi lại, điện thoại, công tác phí (Tùy theo yêu cầu công việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 197-199 Lý Chính Thắng, P. 6, Q.3, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

