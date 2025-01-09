Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Subiaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thu thập tài liệu, chứng từ , xử lý các số liệu

- Hạch toán thu chi và các khoản khấu hao.

- Xuất hóa đơn đỏ

- Theo dõi nhập xuất tồn kho

- Theo dõi công nợ khách hàng nhưng không cần thu hồi công nợ (báo quản lí khu vực thu)

- Theo dõi đầu vào, đầu ra, chuyển hóa đơn cho kế toán thuế

- Có thể gọi điện cho khách hàng trong 1 số trường hợp bắt buộc

- Có thế gọi điện cho data khách hàng có sẵn của Công ty trong 1 số trường hợp phát sinh bắt buộc .

- Gọi liên quan đến hàng hóa đến khách hàng với các thực phẩm, mỹ phẩm đến các nhà thuốc spa ,thẩm mỹ viện, phòng khám bác sĩ...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng

- Thái độ tốt, nhiệt huyết trong công việc

- Năng tượng tích cực

Tại Công Ty TNHH Subiaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 tr-12 triệu/tháng

- Cung cấp đầy đủ thiết bị khi làm việc

- Chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Subiaco

