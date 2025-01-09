Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Subiaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Subiaco
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công Ty TNHH Subiaco

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Subiaco

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thu thập tài liệu, chứng từ , xử lý các số liệu
- Hạch toán thu chi và các khoản khấu hao.
- Xuất hóa đơn đỏ
- Theo dõi nhập xuất tồn kho
- Theo dõi công nợ khách hàng nhưng không cần thu hồi công nợ (báo quản lí khu vực thu)
- Theo dõi đầu vào, đầu ra, chuyển hóa đơn cho kế toán thuế
- Có thể gọi điện cho khách hàng trong 1 số trường hợp bắt buộc
- Có thế gọi điện cho data khách hàng có sẵn của Công ty trong 1 số trường hợp phát sinh bắt buộc .
- Gọi liên quan đến hàng hóa đến khách hàng với các thực phẩm, mỹ phẩm đến các nhà thuốc spa ,thẩm mỹ viện, phòng khám bác sĩ...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng
- Thái độ tốt, nhiệt huyết trong công việc
- Năng tượng tích cực

Tại Công Ty TNHH Subiaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 tr-12 triệu/tháng
- Cung cấp đầy đủ thiết bị khi làm việc
- Chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Subiaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Subiaco

Công Ty TNHH Subiaco

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2a24 Khu Nghĩa Tân - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

