Tuyển Kế toán nội bộ PUKIDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

PUKIDO
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
PUKIDO

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại PUKIDO

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Xây dựng khung giá và chiến lược về giá.
- Xây dựng cơ cấu chi phí, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Tính toán và lập kế hoạch tài chính, dự báo về tài chính, cảnh báo rủi ro với Ban Giám Đốc.
- Lập danh mục và kiểm soát, kiểm kê tài sản, trang thiết bị của Công ty.
- Tính lương cho nhân viên.
- Thiết lập hệ thống dữ liệu, số liệu, sổ sách về kế toán cho Công ty.
- Ghi chép, thực hiện thu chi và hạch toán các khoản thu chi theo chuẩn mực kế toán và quy định của Công ty.
- Đề xuất xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình phục vụ chức năng kế toán.
- Thực hiện báo cáo, thống kê, quyết toán theo quy định Nhà nước và Công ty

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ độ tuổi từ 23 - 35t ( Ưu tiên những bạn đã có gia đình và muốn gắn bó lâu dài với Công ty)
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán.
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán.
- Có kỹ năng lập kế hoạch và khả năng triển khai công việc độc lập.

Tại PUKIDO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h-17h (Làm 8h/ ngày, nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 – thứ 6
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật Lao động;
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng và được hướng dẫn (coaching) để phát triển bản thân.
- Môi trường làm việc 9x: trẻ trung, năng động, thẳng thắn, nhân văn, học hỏi không ngừng,
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa như team building, company trip, lễ chùa đầu năm, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PUKIDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PUKIDO

PUKIDO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp T2, Tòa Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

