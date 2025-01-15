Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phối hợp với Nhân sự & Hành chính để tính toán, kiểm tra và kiểm soát lương thưởng của toàn bộ nhân viên của công ty.
Thực hiện thu chi nội bộ, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, số liệu chi tiết và tổng hợp.
Cập nhật, tổng hợp, rà soát số liệu, chứng từ kế toán, thanh toán, hóa đơn.
Theo dõi, kiểm soát và cảnh báo các khoản chi phí phát sinh.
Kiểm tra và đối chiếu các khoản phải thu, phải trả, tài sản, hàng hóa, ...
Theo dõi, cập nhật phần mềm các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt và ngân hàng.
Xuất hóa đơn bán ra, nhập dữ liệu phần mềm.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học về chuyên ngành Kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ hoặc kế toán tổng hợp.
Ưu tiên ứng viên có thế mạnh về phần thuế: hoá đơn và phần thanh toán.
Kĩ năng tin học văn phòng và các phần mềm kế toán tốt.
Khả năng tổng hợp, phân tích, báo cáo.
Kỹ năng quản lý và kiểm soát số liệu chính xác, chi tiết.
Khả năng tổ chức công việc khoa học, quản lý thời gian hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Chăm chỉ, thật thà, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Thu nhập: Lương cứng (8M gross) + phụ cấp
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, thưởng doanh thu theo quy định của Công ty
Đánh giá, xét tăng lương 1 lần/năm
2. Chế độ phúc lợi:
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Tham gia BHXH sau thử việc, 12 ngày phép năm.
Quà sinh nhật, chính sách thăm hỏi, Chương trình Happy Time, Vinh danh, Ghi nhận, Team building, du lịch định kỳ.
Chính sách thưởng dự án, thưởng KPI, thưởng các dịp Lễ - Tết...
Học miễn phí các sản phẩm ngôn ngữ của công ty.
3. Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Môi trường product đi sâu chuyên môn về mobile app, áp dụng công nghệ mới.
Mở rộng góc nhìn ngoài chuyên môn, phối hợp với các phòng ban khác marketing, sales, chăm sóc khách hàng và khách hàng
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, luôn được hỗ trợ bởi Sếp và đồng nghiệp
Văn hóa Tận tâm, Tinh thần đồng đội, Lắng nghe, Chia sẻ được cam kết được thống nhất từ Ban lãnh đạo xuống toàn thể Cán bộ nhân viên - là môi trường lý tưởng để nhân sự trẻ và tài năng được phát triển năng lực bản thân.
Thời gian làm việc: 8h - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6 (Một tháng làm thêm 1 hoặc 2 thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

