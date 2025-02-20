Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ
- Hà Nội: Số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 10 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Hạch toán các nghiệp vụ thu chi phát sinh hằng ngày, theo dõi quỹ tiền mặt
• Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp, thúc
công nợ theo hạn
• Lập đề nghị thanh toán cho NCC, giao dịch ngân hàng
• Lên báo cáo doanh thu, công nợ hàng tháng
• Ghi chép sổ sách và lập báo cáo nội bộ.
• Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp
vụ kinh tế phát sinh như thu, chi tiền mặt, công nợ khách hàng, các hoạt động doanh
nghiệp liên quan.
• Hoàn thiện hồ sơ chứng từ kế toán.
• Một số công việc phát sinh khác được giao
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
• Sử dụng tốt các phần mềm kế toán và tin học phục vụ công việc
Tại Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI