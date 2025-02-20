Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Hạch toán các nghiệp vụ thu chi phát sinh hằng ngày, theo dõi quỹ tiền mặt

• Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp, thúc

công nợ theo hạn

• Lập đề nghị thanh toán cho NCC, giao dịch ngân hàng

• Lên báo cáo doanh thu, công nợ hàng tháng

• Ghi chép sổ sách và lập báo cáo nội bộ.

• Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp

vụ kinh tế phát sinh như thu, chi tiền mặt, công nợ khách hàng, các hoạt động doanh

nghiệp liên quan.

• Hoàn thiện hồ sơ chứng từ kế toán.

• Một số công việc phát sinh khác được giao