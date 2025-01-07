Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Dora Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dora Việt Nam
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- TSQ EuroLand Building, Phố Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Xuất hoá đơn
Ghi nhận, xử lý chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.
Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo yêu cầu.
Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản
- Sử dụng thành thạo excel
- Có khả năng làm việc độc lập
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản
- Sử dụng thành thạo excel
- Có khả năng làm việc độc lập
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dora Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 9-10tr++ (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
- Phụ cấp: 730k/ tháng ++
- 26 công/ tháng + 12 ngày nghỉ phép năm
- Ký hợp đồng lâu dài
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước
- Phụ cấp: 730k/ tháng ++
- 26 công/ tháng + 12 ngày nghỉ phép năm
- Ký hợp đồng lâu dài
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dora Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI