Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Dora Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TSQ EuroLand Building, Phố Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Xuất hoá đơn

Ghi nhận, xử lý chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.

Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo yêu cầu.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.



- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản

- Sử dụng thành thạo excel

- Có khả năng làm việc độc lập

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dora Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9-10tr++ (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

- Phụ cấp: 730k/ tháng ++

- 26 công/ tháng + 12 ngày nghỉ phép năm

- Ký hợp đồng lâu dài

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dora Việt Nam

