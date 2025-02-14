Tuyển Kế toán quản trị Công Ty CP Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Conasi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 970 - 1,160 USD

1/ Ngân sách năm

- Phối hợp với các Khách sạn/ Khu nghỉ để thực hiện lập Ngân sách năm

- Theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện ngân sách tại các khu nghỉ, và có các báo cáo phân tích – tham mưu Ban Lãnh đạo Công ty,Tổng Quản lý Khách sạn/ Khu nghỉ để cải thiện hoạt động kinh doanh giúp đạt kế hoạch ngân sách đề ra.

2/ Tổng hợp và lập báo cáo phân tích quản trị

- Tổng hợp và phân tích các báo cáo định kỳ (hàng tháng – quý – năm) từ Khách sạn/ Khu nghỉ và đề xuất tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty,Tổng Quản lý Khách sạn/ Khu nghỉ

- Đóng vai trò Đầu mối để tổng hợp và gởi báo cáo phản hồi các vướng mắc, đề xuất của Tập đoàn.

3/ Kiểm tra kiểm toán nội bộ

- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ của Khách sạn/ Khu nghỉ trong quá trình hoạt động vận hành.