Tuyển Kế toán quản trị Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)

Kế toán quản trị

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84

- 86 Đường D1 Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Min, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập thông tin và lập báo cáo PL quản trị hàng ngày
Lập báo cáo PL rolling hàng tuần và PL forecast cho tháng, quý, năm tài chính
Theo dõi PL ngân sách năm và PL thực hiện, đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thành mục tiêu được giao.
Lập báo cáo PL theo từng đối tượng khách hàng
Tính chi phí vận chuyển theo tuyến đường, so sánh với chi phí tiêu chuẩn và giám sát chi phí theo mục tiêu được giao.
Tổng hợp báo cáo PL quản trị hàng tháng, phân tích biến động từng chỉ tiêu trọng yếu.
Lập và trình bày báo cáo phân tích chi tiết giá vốn theo các công đoạn vận hành của công ty
Thiết lập template để test chi phí lao động theo các chính sách cụ thể
Tham gia các dự án liên quan đến phần hành kế toán quản trị
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm phân tích báo cáo tài chính, quản trị ngân sách, phân tích chi phí, tính giá thành hoặc tương đương
Sử dụng thành thạo Excel, power query, power BI (yêu cầu bắt buộc)
Kĩ năng thuyết trình báo cáo
Có khả năng đọc hiểu và lập báo cáo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung
Có khả làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có tính cần cù và ham học hỏi
Sẵn sàng đi công tác (đi thực tế lấy thông tin phục vụ công việc, backup các khu vực khác)

Tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN theo quy định của Nhà nước;
Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13, kinh doanh hiệu quả...;
Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao khả năng và nghiệp vụ của bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)

Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 84-86 D1, Khu Đô Thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

