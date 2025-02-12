Tuyển Kế toán quản trị Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 - 86 Đường D1 Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Min, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập thông tin và lập báo cáo PL quản trị hàng ngày

Lập báo cáo PL rolling hàng tuần và PL forecast cho tháng, quý, năm tài chính

Theo dõi PL ngân sách năm và PL thực hiện, đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thành mục tiêu được giao.

Lập báo cáo PL theo từng đối tượng khách hàng

Tính chi phí vận chuyển theo tuyến đường, so sánh với chi phí tiêu chuẩn và giám sát chi phí theo mục tiêu được giao.

Tổng hợp báo cáo PL quản trị hàng tháng, phân tích biến động từng chỉ tiêu trọng yếu.

Lập và trình bày báo cáo phân tích chi tiết giá vốn theo các công đoạn vận hành của công ty

Thiết lập template để test chi phí lao động theo các chính sách cụ thể

Tham gia các dự án liên quan đến phần hành kế toán quản trị

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm phân tích báo cáo tài chính, quản trị ngân sách, phân tích chi phí, tính giá thành hoặc tương đương

Sử dụng thành thạo Excel, power query, power BI (yêu cầu bắt buộc)

Kĩ năng thuyết trình báo cáo

Có khả năng đọc hiểu và lập báo cáo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Có khả làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có tính cần cù và ham học hỏi

Sẵn sàng đi công tác (đi thực tế lấy thông tin phục vụ công việc, backup các khu vực khác)

Tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN theo quy định của Nhà nước;

Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13, kinh doanh hiệu quả...;

Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao khả năng và nghiệp vụ của bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)

