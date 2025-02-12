Tuyển Kế toán quản trị FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

FPT IS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại FPT IS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, tổng hợp và theo dõi số liệu hàng tuần/kỳ về tình hình hoạt động tài chính của dự án công nghệ thông tin: doanh thu, chi phí, công nợ...
- Theo dõi hợp đồng, KPI và hiệu quả tài chính của các đơn vị liên quan.
- Hỗ trợ xử lý, phân tích dữ liệu tài chính, đánh giá hiệu quả và chuẩn bị báo cáo dự báo cho dự án.
- Hỗ trợ giám sát, đôn đốc các đơn vị/bộ phận trong việc triển khai kế hoạch tài chính và mục tiêu đã đề ra.
- Hỗ trợ các phòng ban/bộ phận giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính của dự án, hợp đồng, chương trình hoạt động theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán Quản trị hoặc lĩnh vực liên quan.
- Thành thạo các công cụ báo cáo và phân tích tài chính.
- Có 1 – 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán hoặc Phân tích tài chính/số liệu, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin.
- Tư duy logic, có khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu tốt.
- Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ Hai tới thứ Sáu.
- Mức lương cạnh tranh kèm theo các phần thưởng dựa trên hiệu suất làm việc.
- Thưởng tháng 13 và các khoản thưởng hiệu suất khác: Bao gồm thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh và các khoản thưởng khác dựa trên thành tích cá nhân và tập thể.
- Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho cả bản thân và các thành viên trong gia đình, bao gồm các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ.
- Cơ hội tham gia các dự án công tác ngắn hạn hoặc dài hạn tại nước ngoài.
- Môi trường làm việc năng động và trẻ trung: Văn phòng hiện đại, không gian mở và sáng tạo, khuyến khích sự hợp tác và trao đổi ý tưởng.
- Phát triển liên tục cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm thông qua kinh nghiệm làm việc thực tế và các khóa đào tạo chuyên nghiệp.
- Tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới nhất.
- Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.
- 12 ngày phép, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định.
- Được xem xét tăng lương hàng năm.
- Tham gia các hoạt động văn hóa và sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS Pro Company

FPT IS Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

