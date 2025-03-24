Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần May Vạn Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần May Vạn Hà
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Công ty Cổ phần May Vạn Hà

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 111 DƯƠNG THỊ GIANG, PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chủ động đề xuất cải tiến các Quy trình phối hợp để đảm bảo tăng hiệu suất công việc.
Được quyền đề xuất các bộ phận, người liên quan phối hợp giải quyết các vấn đề về chi phí phát sinh.
Được trang cấp máy tính, thiết bị, công cụ, dụng cụ để làm việc và được phép đề xuất trang cấp để đảm bảo hoàn thành công việc.
3.Trách nhiệm khác
Trách nhiệm khác
Báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng về tình hình thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao và kế hoạch mục tiêu công việc.
Báo cáo kịp thời về rủi ro trong công việc (nếu có).
Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Đảm bảo thực hiện kiểm tra kiểm soát đầy đủ các khoản chi, thực hiện chi ĐÚNG/CHI đủ. Chịu trách nhiệm về số liệu liên quan và đền bù cá nhân khi để thất thoát, sai lệch (nếu có).
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc liên quan.
Kinh nghiệm làm việc: 02 năm làm việc tại vị trí tương đương; Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm Misa, Bravo.
Kiến thức: Am hiểu các nghiệp vụ tài chính, kế toán và thuế; Hiểu rõ được những nhiệm vụ và vai trò của hoạt động kế toán, tổ chức, hệ thống tài khoản – sổ sách – chứng từ, hệ thống báo cáo.
Kỹ năng làm việc: Kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục; Kỹ năng phân tích số liệu; Kỹ năng làm việc nhóm.
Phẩm chất cá nhân: Hoạt bát, tự tin, làm việc độc lập, cẩn thận, chu đáo trong công việc.
Yêu cầu khác: Trung thực.

Tại Công ty Cổ phần May Vạn Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Phụ cấp cơm trưa ngoài lương.
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần May Vạn Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 111 Dương Thị Giang, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

