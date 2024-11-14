Tuyển Kế toán sản xuất Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: KCN Hiệp Phước, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập phiếu chuyển công đoạn và phiếu nhập xuất nguyên liệu (vàng, bạc, thau, đá, ...)/ tài sản phát sinh tại khu vực.
Kiểm tra và giám sát tình hình biến động nguyên liệu, bán thành phẩm, hàng hóa, CCDC, vật liệu, tài sản khác tại các tổ và nhân viên giao nhận nguyên vật liệu/BTP/TP
Thực hiện việc tính hao hụt, lương sản phẩm tại các công đoạn, nhân viên giao nhận nguyên vật liệu/BTP/TP.
Kiểm tra, tham gia điều phối định mức tồn vốn/ nguyên liệu tại các tổ và nhân viên giao nhận nguyên vật liệu/BTP/TP
Theo dõi, tính hao tại một số công đoạn đã được phân công tại Khu vực
Lập báo cáo Nhập-xuất-tồn nguyên liệu (vàng, bạc, thau, platin, đá và các tài sản khác), báo cáo kiểm kê hàng ngày, cuối tháng của các tổ, nhân viên giao nhận nguyên vật liệu/BTP/TP tại khu vực.
Thực hiện kiểm kê cuối ngày, cuối tháng theo bảng phân công của đơn vị/ công ty.
Phân loại, đóng quyển, lưu trữ chứng từ khoa học
Sắp xếp và lưu trữ tài liệu, hồ sơ, chứng từ đúng quy định
Lập bảng kê lưu trữ theo thủ tục ISO
Khi chuyển giao tài liệu, hồ sơ phải thực hiện đúng quy định

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp và chuyên ngành: Trung cấp trở lên
Chuyên ngành kế toán, thống kê
Trình độ ngoại ngữ: Anh văn trình độ A
Có kiến thức về kiểm toán, thuế, các chế độ thông tư mới do Bộ tài chính và các ngành có liên quan ban hành.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, cẩn thận, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Thành thạo nghiệp vụ, nhạy bén, xử lý nhanh các tình huống.
Có kỹ năng làm việc với áp lực cao.

Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ Thì Được Hưởng Những Gì

Các phúc lợi BHXH theo luật định;
Bảo hiểm tai nạn 24/24;
Chương trình du lịch hàng năm;
Cơm trưa
12 ngày phép/ năm
Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số
Chính sách Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân;
Quà tặng sinh nhật và quà tặng vào các dịp Lễ, Tết;
Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp;
Đồng phục cấp cho nhân viên;
Phúc lợi của Công Đoàn;
Các khoản thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty (Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất công việc);
Review lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 23, đường số 14, phường 5, quận Gò Vấp, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

