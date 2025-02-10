Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,500 USD

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,500 USD

CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)

Mức lương
800 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: EBM Tower, 683 685 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 800 - 1,500 USD

1. Mô tả công việc:
Quản lý và thực hiện các nghiệp vụ kế toán tài chính của công ty theo quy định.
Chuẩn bị báo cáo tài chính, báo cáo thuế, và các loại báo cáo tài chính định kỳ khác.
Kiểm soát, đối chiếu và xử lý các khoản thu chi hàng ngày, bao gồm các giao dịch với đối tác nước ngoài (nếu có).
Phân tích số liệu kế toán, đánh giá các khoản phải thu, phải trả, và theo dõi tình hình tài chính doanh nghiệp.
Sử dụng thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh trong việc trao đổi, làm việc với các đối tác, khách hàng, hoặc công ty mẹ ở nước ngoài.
Thực hiện các công việc kế toán phức tạp, yêu cầu kiến thức chuyên môn sâu và có bằng kế toán trưởng.

Với Mức Lương 800 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có chứng chỉ kế toán trưởng và ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 15/1, đường Nguyễn Phúc Chu , Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

