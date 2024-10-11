Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty. Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty. Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán. Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc. Nhập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ đầu vào - đầu ra, xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng. Kiểm soát và quản lý hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty/ Rà soát, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định. Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi, hạch toán, sắp xếp thứ tự, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó. Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, kê khai thuế của Công ty
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
8h30 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7). Thứ 7: 1 tháng làm full 2 ngày thứ 7; nghỉ 2 ngày thứ 7 xen kẽ
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính; Độ tuổi: 1998 - 1980 Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế Toán Thuế/ Kế toán tổng hợp Chuyên Thuế từ 04 năm trở lên Đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với Cơ Quan Thuế; Trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ trong công việc, chịu được áp lực cao, có trách nhiệm cao với công việc; Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp các loại báo cáo thuế; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...) Am hiểu và nắm vững Luật Kế Toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ
Mức thu nhập tối thiểu 15 triệu/tháng Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí) Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI theo chính sách công ty Thưởng năm hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30B Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

