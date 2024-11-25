Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 102

- 104 Kênh 19/5B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Mô tả công việc:
Xuất hóa đơn, tập hợp đầy đủ chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
Rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ đầu vào, đầu ra.
Theo dõi bảng lương, BHXH, các chứng từ liên quan tới lương, BHXH
Lưu trữ, bảo quản chứng từ và sổ sách kế toán liên quan đến thuế
Báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN hàng quý, năm.
Làm việc với cán bộ thuế khi phát sinh công việc cần giải trình.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Nữ, trên 25 tuổi
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.
Am hiểu các quy định và luật thuế hiện hành.
Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và tin học văn phòng (Excel, Word)

Tại Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Lương cơ bản: 9.000.000 VNĐ – 12.000.000 VNĐ.
Thời gian thử việc: 2 tháng (85% Lương).
Giờ làm việc : 8h00 - 12h00, 13h30 - 17h00 (Thứ 2 - Thứ 7
Hỗ trợ cơm trưa.
Tham gia chế độ BHXH đầy đủ, thưởng Lễ, Tết, cuối năm.
Được xét tăng lương, thưởng theo đợt trong năm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, làm việc có hỗ trợ lẫn nhau và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân

Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 221/7B Phan Huy Ích P14, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

