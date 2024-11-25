Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 102 - 104 Kênh 19/5B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc

Mô tả công việc:

Xuất hóa đơn, tập hợp đầy đủ chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

Rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ đầu vào, đầu ra.

Theo dõi bảng lương, BHXH, các chứng từ liên quan tới lương, BHXH

Lưu trữ, bảo quản chứng từ và sổ sách kế toán liên quan đến thuế

Báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN hàng quý, năm.

Làm việc với cán bộ thuế khi phát sinh công việc cần giải trình.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Nữ, trên 25 tuổi

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.

Am hiểu các quy định và luật thuế hiện hành.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và tin học văn phòng (Excel, Word)

Quyền Lợi

Quyền lợi:

Lương cơ bản: 9.000.000 VNĐ – 12.000.000 VNĐ.

Thời gian thử việc: 2 tháng (85% Lương).

Giờ làm việc : 8h00 - 12h00, 13h30 - 17h00 (Thứ 2 - Thứ 7

Hỗ trợ cơm trưa.

Tham gia chế độ BHXH đầy đủ, thưởng Lễ, Tết, cuối năm.

Được xét tăng lương, thưởng theo đợt trong năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, làm việc có hỗ trợ lẫn nhau và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển

