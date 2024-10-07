Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
- Hồ Chí Minh: 01 Hoa Cau, Phường 7,, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ
Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh
Thực hiện nộp thuế đúng hạn
Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm
Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác.
Tính thuế phát sinh trong tháng.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế.
Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định
Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (trường hợp doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng)
Cân đối, điều chỉnh các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán để tránh dồn việc vào cuối năm.
Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ
Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh
Thực hiện nộp thuế đúng hạn
Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm
Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác.
Tính thuế phát sinh trong tháng.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế.
Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định
Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (trường hợp doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng)
Cân đối, điều chỉnh các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán để tránh dồn việc vào cuối năm.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương.
• Ưu tiên nắm vững nghiệp vụ kế toán- thuế, có kinh nghiệm quyết toán.
• Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì
- Laptop, Đồng phục, Đào tạo
- Chế độ bảo hiểm, Chế độ thưởng
- Du Lịch, Nghỉ phép năm
- Phụ cấp, Tăng lương, Công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI