Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh Thực hiện nộp thuế đúng hạn Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác. Tính thuế phát sinh trong tháng. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế. Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (trường hợp doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng) Cân đối, điều chỉnh các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán để tránh dồn việc vào cuối năm.

