Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 01 Hoa Cau, Phường 7,, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh Thực hiện nộp thuế đúng hạn Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác. Tính thuế phát sinh trong tháng. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế. Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (trường hợp doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng) Cân đối, điều chỉnh các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán để tránh dồn việc vào cuối năm.
Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ
Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh
Thực hiện nộp thuế đúng hạn
Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm
Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác.
Tính thuế phát sinh trong tháng.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế.
Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định
Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (trường hợp doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng)
Cân đối, điều chỉnh các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán để tránh dồn việc vào cuối năm.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán – Tài chính.
• Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương.
• Ưu tiên nắm vững nghiệp vụ kế toán- thuế, có kinh nghiệm quyết toán.
• Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Laptop, Đồng phục, Đào tạo - Chế độ bảo hiểm, Chế độ thưởng - Du Lịch, Nghỉ phép năm - Phụ cấp, Tăng lương, Công tác phí
- Laptop, Đồng phục, Đào tạo
- Chế độ bảo hiểm, Chế độ thưởng
- Du Lịch, Nghỉ phép năm
- Phụ cấp, Tăng lương, Công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 01 Hoa Cau, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

