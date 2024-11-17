Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trường Chinh, phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
- Kiểm tra, đối chiếu và phân tích các số liệu kế toán.
- Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu.
- Quản lý, lưu trữ và bảo quản chứng từ, hồ sơ kế toán theo quy định.
- Hỗ trợ trong việc quyết toán thuế và các báo cáo liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế.
- Nắm vững các quy định về kế toán, thuế và các quy định pháp lý liên quan.
- Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận.
- Các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.
- Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Sunrise City - North Tower, khu Officetel, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

