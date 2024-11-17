Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trường Chinh, phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

- Kiểm tra, đối chiếu và phân tích các số liệu kế toán.

- Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu.

- Quản lý, lưu trữ và bảo quản chứng từ, hồ sơ kế toán theo quy định.

- Hỗ trợ trong việc quyết toán thuế và các báo cáo liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế.

- Nắm vững các quy định về kế toán, thuế và các quy định pháp lý liên quan.

- Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận.

- Các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.

- Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.