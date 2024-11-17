Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE
- Hồ Chí Minh: Trường Chinh, phường 14, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
- Kiểm tra, đối chiếu và phân tích các số liệu kế toán.
- Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu.
- Quản lý, lưu trữ và bảo quản chứng từ, hồ sơ kế toán theo quy định.
- Hỗ trợ trong việc quyết toán thuế và các báo cáo liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế.
- Nắm vững các quy định về kế toán, thuế và các quy định pháp lý liên quan.
- Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.
- Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
