Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2450 quốc lộ 1a, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn, chứng từ

Xuất hoá đơn bán hàng đúng quy định và nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn, chứng từ -> nhập hoá đơn chứng từ mua vào bán ra vào PM kế toán.

Kiểm tra hoá đơn chứng từ, lập và nộp báo cáo thuế theo quy định.

Hạch toán lương, các khoản trích theo lương theo quy định

Tính giá thành, nhập kho thành phẩm

Kiểm tra và xử lý số liệu các tài khoản, kết chuyển doanh thu, chi phí lên báo cáo lãi/ lỗ.

Hỗ trợ KTT giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KTTC

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Kinh nghiệm làm kế toán thuế: từ 3 năm trở lên, biết tính giá thành SX

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin