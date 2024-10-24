Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 276 Lê Văn Sỹ, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Kiểm soát Nhập-Xuất-Tồn kho và lưu chuyển hàng hóa nội bộ Kiểm soát hóa đơn trên máy tính tiền Hạch toán ngân hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán Tập hợp chứng từ, kiểm soát chứng từ đầu vào, đầu ra hàng tháng. Kiểm soát số liệu chi tiết và tổng hợp, số dư cuối kỳ của các đầu tài khoản đảm bảo số liệu khớp đúng hàng tháng Đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp và làm đề nghị thanh toán. Tập hợp chi phí phục vụ cho báo cáo KPI của các bộ phận. Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, tài liệu khi có đợt thanh tra, quyết toán thuế và giải trình số liệu thuế. Chịu trách nhiệm lập và nộp báo cáo thuế GTGT; TNCN hàng quý; TNDN và BCTC. Thường xuyên cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế hiện hành.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm và đã từng làm trong lĩnh vực bán lẻ, nắm vững chuyên môn kế toán. Trách nhiệm cao, ham học hỏi, trung thực, nhiệt huyết. Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Amis

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (13-15tr) Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng Tham gia các hoạt động nội bộ, team building, du lịch, tiệc cuối năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

