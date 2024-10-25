Tuyển Kế toán thuế CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 264 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

+ Hỗ trợ tương tác, tư vấn về chính sách thuế phát sinh thực tế tại doanh nghiệp (Thuế TNCN/GTGT/TNDN...); nộp thuế; nộp hồ sơ khai thuế cho doanh nghiệp
+ Ghi chép sổ sách kế toán theo Luật kế toán của các nghiệp vụ phát sinh doanh nghiệp.
+ Lập báo cáo tài chính.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Dưới 36 tuổi
- Giới tính: Nữ
- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên.
- Bằng cấp: Từ cao đẳng chuyên nghành kế toán trở lên.

Tại CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng + tháng 13.
- Tham gia BHXH theo quy định.
- Du lịch nghỉ dưỡng ( tùy vào tình hình hoạt động công ty)
-Thể thao tập thể hàng tuần ( cầu lông..)
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH

CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 2, 264 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

