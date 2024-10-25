Tuyển Kế toán thuế CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 264 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

+ Hỗ trợ tương tác, tư vấn về chính sách thuế phát sinh thực tế tại doanh nghiệp (Thuế TNCN/GTGT/TNDN...); nộp thuế; nộp hồ sơ khai thuế cho doanh nghiệp

+ Ghi chép sổ sách kế toán theo Luật kế toán của các nghiệp vụ phát sinh doanh nghiệp.

+ Lập báo cáo tài chính.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Dưới 36 tuổi

- Giới tính: Nữ

- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên.

- Bằng cấp: Từ cao đẳng chuyên nghành kế toán trở lên.

Tại CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng + tháng 13.

- Tham gia BHXH theo quy định.

- Du lịch nghỉ dưỡng ( tùy vào tình hình hoạt động công ty)

-Thể thao tập thể hàng tuần ( cầu lông..)

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH

