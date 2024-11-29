Tuyển Kế toán thuế CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.

Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty.

Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán.

Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc.

Nhập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ đầu vào - đầu ra, xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng.

Kiểm soát và quản lý hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty/ Rà soát, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi, hạch toán, sắp xếp thứ tự, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó.

Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, kê khai thuế của Công ty

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính;

Độ tuổi: 1993 - 1980

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế Toán Thuế/ Kế toán tổng hợp Chuyên Thuế từ 04 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Đại lý Thuế, Công ty dịch vụ về Thuế

Đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với Cơ Quan Thuế;

Trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ trong công việc, chịu được áp lực cao, có trách nhiệm cao với công việc;

Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp các loại báo cáo thuế;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)

Am hiểu và nắm vững Luật Kế Toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trên 15-18 triệu

Cơ hội thăng tiến, phát triển, ổn định

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật.

Được hưởng Gói Bảo hiểm sức khỏe nâng cao.

Tăng lương hàng năm, mức tăng lương thưởng tùy theo năng lực nhân viên và sự tăng trưởng của công ty.

Thưởng Tết hấp dẫn

