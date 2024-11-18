Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LAJO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH LAJO
- Hồ Chí Minh: Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
– Thực hiện báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quý và quyết toán năm.
– Xử lý các hoạt động nội bộ và liên quan đến khách hàng: lập hợp đồng, biên bản nghiệm thu, xuất hóa đơn, theo dõi công nợ, tính lương, thưởng, bảo hiểm.
– Theo dõi công nợ.
– Theo dõi thu/chi, dòng tiền để đảm bảo thanh khoản.
– Kiểm tra và quản lý cho tất cả các bút toán phát sinh hàng ngày; cập nhật tất cả các bút toán hàng ngày và cuối tháng có liên quan đến thực tế, phân bổ chi phí (hóa đơn đầu vào/đầu ra).
– Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của Giám Đốc.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Trên 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp hoặc kế toán nội bộ.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
– Cẩn thận và có tinh thần kỷ luật cao trong công việc.
– Hiền lành và trung thực. Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt, Tiếng Anh cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH LAJO Thì Được Hưởng Những Gì
- Có thể sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt/ part time.
– Địa điểm làm việc: Quận 1, TP HCM.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAJO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
