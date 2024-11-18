Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LAJO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

– Thực hiện báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quý và quyết toán năm.

– Xử lý các hoạt động nội bộ và liên quan đến khách hàng: lập hợp đồng, biên bản nghiệm thu, xuất hóa đơn, theo dõi công nợ, tính lương, thưởng, bảo hiểm.

– Theo dõi công nợ.

– Theo dõi thu/chi, dòng tiền để đảm bảo thanh khoản.

– Kiểm tra và quản lý cho tất cả các bút toán phát sinh hàng ngày; cập nhật tất cả các bút toán hàng ngày và cuối tháng có liên quan đến thực tế, phân bổ chi phí (hóa đơn đầu vào/đầu ra).

– Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp các trường Đại học/ trên Đại học chuyên ngành Kế toán.

– Trên 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp hoặc kế toán nội bộ.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

– Cẩn thận và có tinh thần kỷ luật cao trong công việc.

– Hiền lành và trung thực. Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt, Tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH LAJO Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập cạnh tranh.

- Có thể sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt/ part time.

– Địa điểm làm việc: Quận 1, TP HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAJO

