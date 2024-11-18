Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LAJO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LAJO
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH LAJO

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH LAJO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

– Thực hiện báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quý và quyết toán năm.
– Xử lý các hoạt động nội bộ và liên quan đến khách hàng: lập hợp đồng, biên bản nghiệm thu, xuất hóa đơn, theo dõi công nợ, tính lương, thưởng, bảo hiểm.
– Theo dõi công nợ.
– Theo dõi thu/chi, dòng tiền để đảm bảo thanh khoản.
– Kiểm tra và quản lý cho tất cả các bút toán phát sinh hàng ngày; cập nhật tất cả các bút toán hàng ngày và cuối tháng có liên quan đến thực tế, phân bổ chi phí (hóa đơn đầu vào/đầu ra).
– Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp các trường Đại học/ trên Đại học chuyên ngành Kế toán.
– Trên 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp hoặc kế toán nội bộ.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
– Cẩn thận và có tinh thần kỷ luật cao trong công việc.
– Hiền lành và trung thực. Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt, Tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH LAJO Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập cạnh tranh.
- Có thể sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt/ part time.
– Địa điểm làm việc: Quận 1, TP HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAJO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LAJO

CÔNG TY TNHH LAJO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Quận 1, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

