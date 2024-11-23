Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH
- Hồ Chí Minh: 756 Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ;
- Lập và gửi các báo cáo: BCTC, TNDN, GTGT, TNCN,... nộp cho cơ quan thuế, các cơ quan chức năng khác theo quy định;
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu;
-Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo định kỳ;
- Xử lý vụ việc theo yêu cầu của cơ quan Thuế;
- Xuất hóa đơn GTGT, làm hồ sơ thanh toán quốc tế,..
- Đi ngân hàng giao dịch nộp, rút tiền
- Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã từng có kinh nghiệm trong quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel và phần mềm kế toán
- Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt; có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các công ty đơn vị và đồng nghiệp
- Có khả năng học hỏi nhanh các vấn đề mới
- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, uy tín và tuân thủ quy định
- Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày
- Đóng BHXH theo quy định
- Môi trường thân thiện, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI