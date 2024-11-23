Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 756 Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ;
- Lập và gửi các báo cáo: BCTC, TNDN, GTGT, TNCN,... nộp cho cơ quan thuế, các cơ quan chức năng khác theo quy định;
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu;
-Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo định kỳ;
- Xử lý vụ việc theo yêu cầu của cơ quan Thuế;
- Xuất hóa đơn GTGT, làm hồ sơ thanh toán quốc tế,..
- Đi ngân hàng giao dịch nộp, rút tiền
- Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm với kế toán & thuế
- Đã từng có kinh nghiệm trong quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel và phần mềm kế toán
- Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt; có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các công ty đơn vị và đồng nghiệp
- Có khả năng học hỏi nhanh các vấn đề mới
- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, uy tín và tuân thủ quy định
- Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15tr - 20Tr có thể thỏa thuận theo năng lực
- Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày
- Đóng BHXH theo quy định
- Môi trường thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 756 Quốc Lộ 13, KP4, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

