Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 756 Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ;

- Lập và gửi các báo cáo: BCTC, TNDN, GTGT, TNCN,... nộp cho cơ quan thuế, các cơ quan chức năng khác theo quy định;

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu;

-Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo định kỳ;

- Xử lý vụ việc theo yêu cầu của cơ quan Thuế;

- Xuất hóa đơn GTGT, làm hồ sơ thanh toán quốc tế,..

- Đi ngân hàng giao dịch nộp, rút tiền

- Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm với kế toán & thuế

- Đã từng có kinh nghiệm trong quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel và phần mềm kế toán

- Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt; có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các công ty đơn vị và đồng nghiệp

- Có khả năng học hỏi nhanh các vấn đề mới

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, uy tín và tuân thủ quy định

- Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15tr - 20Tr có thể thỏa thuận theo năng lực

- Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày

- Đóng BHXH theo quy định

- Môi trường thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH

