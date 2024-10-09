Tuyển Kế toán thuế RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Vinhomes Landmark, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, TPHCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra hóa đơn đầu vào, tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh trong tháng để theo dõi và hạch toán. Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối quý, 06 tháng, 01 năm, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, và thuế thu nhập cá nhân. Nộp thuế, hoàn thiện hồ sơ chứng từ kế toán, quyết toán thuế và và phản hồi thanh tra thuế, trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh (giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu). Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra. Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT, phân loại theo thuế suất. Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế (nếu có). Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh. Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất. Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cơ quan quản lý thuế. Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của luật thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh Công ty để cơ sở biết thực hiện. Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn hoặc lưu trữ hóa đơn điện tử. Hằng tháng, quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ. Các công việc khác liên quan đến kế toán thuế của Công ty
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn từ 3-5 năm về nghiệp vụ kế toán thuế. Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các công ty dịch vụ, khai thuế… ĐÃ LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN THUẾ. Thiết lập mối quan hệ với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề phát sinh. Trung thực, cẩn thận, không ngại khó, tổng hợp và phân tích báo cáo. Biết sử dụng phần mềm khai thuế, hỗ trợ công việc. Phân tích số liệu và giải quyết vấn đề tốt Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán. Làm việc có trách nhiệm, muốn gắn bó lâu dài.
Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: thỏa thuận theo năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo Luật Lao động quy định. Môi trường làm việc, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Xét tăng lương hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Akuruhi, 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

