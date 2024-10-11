Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Cộng Hòa, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra, chỉnh sửa lại sổ sách, dữ liệu ...phù hợp với yêu cầu

Hoàn thành các báo cáo thuế, báo cáo tài chính... theo quy định

Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu phát sinh

Công việc khác liên quan nếu có) theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ , Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Đã có kinh nghiệm làm về kế toán thuế

Hiểu biết về luật và các nghiệp vụ về thuế

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ

Chế độ tăng lương theo kết quả công việc

Chế độ khác theo luật hiện hành và theo quy chế tài chính Công ty

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Thời gian làm việc : T.2 – T.6 ( 8h-12h & 13h -17h ); T.7 làm buổi sáng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Thành Phát

