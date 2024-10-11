Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Thành Phát
- Hồ Chí Minh: 89 Cộng Hòa, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Kiểm tra, chỉnh sửa lại sổ sách, dữ liệu ...phù hợp với yêu cầu
Hoàn thành các báo cáo thuế, báo cáo tài chính... theo quy định
Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu phát sinh
Công việc khác liên quan nếu có) theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm làm về kế toán thuế
Hiểu biết về luật và các nghiệp vụ về thuế
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ tăng lương theo kết quả công việc
Chế độ khác theo luật hiện hành và theo quy chế tài chính Công ty
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Thời gian làm việc : T.2 – T.6 ( 8h-12h & 13h -17h ); T.7 làm buổi sáng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Thành Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
