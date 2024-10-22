Tuyển Kế toán thuế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 67 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập báo cáo thuế, kê khai thuế hàng tháng, hạch toán vào hệ thống thuế. Lập kế hoạch Thuế theo năm tài chính. Làm việc với CQ Thuế, Công ty kiểm toán các vấn đề liên quan đến Thuế. Chịu trách nhiệm lưu trữ, bảo quản các chứng từ, giấy tờ liên quan đến Thuế. Lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế. Tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán (Hóa đơn đầu ra – đầu vào, Phiếu xuất kho – nhập kho, phiếu thu – phiếu chi, giấy báo có – giấy báo nợ, hợp đồng, báo giá, phiếu yêu cầu...) và tiến hành xử lý, sắp xếp, lưu trữ theo quy định. Xử lý hóa đơn, chứng từ , xem xét về tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của các loại giấy tờ. Sắp xếp các giấy tờ theo loại chứng từ hoặc theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo tiêu chí có hệ thống, theo trình tự thời gian và có thể so sánh được. Lập bảng kê danh sách lưu trữ , bảo quản hóa đơn thuế theo quy định. Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất. Làm các báo cáo thuế cho tất cả các loại thuế mà doanh nghiệp đang áp dụng: lập tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu các số liệu báo cáo thuế. Tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh. Đối chiếu, kiểm tra các biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế khi có phát sinh Đề xuất các hướng xử lý đối với trường hợp cần điều chỉnh hóa đơn hoạch thanh hủy theo quy định của Luật thuế. Lập các tờ khai báo cáo Thuế theo quy định: tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tạm tính thuế TNDN theo quý, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh. Nộp thuế môn bài theo mức quy định. Làm báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNCN – TNDN, báo cáo thuế cho tháng 12, báo cáo thuế TNDN quý 4 nộp lên cơ quan thuế đúng thời hạn. Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh. Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của doanh nghiệp. Làm hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh. Soạn các thông báo về nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phổ biến để cơ sở được biết. Cập nhật và lập các giấy báo công nợ. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến thuế. Thực hiện các công việc do Kế Toán Trưởng, Ban Giám Đốc phân công.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm
- Đã có kinh nghiệm công tác tối thiểu 5 năm tại các Doanh nghiệp như thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, các công ty về bán lẻ dạng chuỗi trong đó ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán thuế.
2. Học vấn
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài Chính.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa amis, .....
3. Năng lực cá nhân & Yếu tố khác
- Nam/Nữ : Độ tuổi từ 28 trở lên
- Phong cách làm việc vui vẻ, nhiệt tình
- Thật thà, ham học hỏi, có tư duy

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: 10,000,000đ – 11,000,000đ/tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm
-Thưởng tháng 13, các kỳ nghỉ lễ/tết trong năm
-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau 02 tháng thử việc
-Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty theo quy định (Teambuilding, du lịch,)
-Được đào tạo, nâng cao trình độ và nghiệp vụ.
-Nghỉ phép: 12 ngày/năm theo thời gian làm thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 120 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP, Hà Nội, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

