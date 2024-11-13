Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tân Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tân Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Tân Phú
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công Ty TNHH Tân Phú

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Tân Phú

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KĐT Lakeview City, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

· Xuất hóa đơn bán hàng hàng ngày cho các cửa hàng trực thuộc Chi nhánh Phía Nam của Công ty;
· Lập tờ khai thuế GTGT, thuế môn bài, nộp thuế và giấy tờ cần thiết;
· Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo yêu cầu của Giám đốc;
· Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu, chứng từ thuế của doanh nghiệp một cách khoa học, dễ tra cứu;
· In sổ sách kế toán, đóng sổ để phục vụ thanh tra kiểm tra về sau;
· Chuẩn bị giấy tờ, dữ liệu cần thiết để kê khai, nộp thuế và phục vụ quyết toán thuế;
· Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế về các quy định mới, tập huấn thuế, giải trình thanh kiểm tra...;
· Đại điện doanh nghiệp làm việc với ngân hàng yêu cầu cung cấp hồ sơ, chứng từ và các giao dịch khác liên quan;
· Cân đối dòng tiền và đề xuất để thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, công ty mẹ;
· Theo dõi xu hướng ngành và các thay đổi liên quan đến thuế;
· Hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, lương, thuế thu nhập cá nhân....
· Các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán thuế, kế toán tổng hợp hoặc tương đương;
· Có kinh nghiệm quyết toán thuế là một lợi thế;
· Am hiểu về các thủ tục và chế độ kế toán hiện hành;
· Thành thạo kỹ năng máy tính, kỹ năng văn phòng, đặc biệt là MS Excel;
· Có kỹ năng quản lý thời gian để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ;
· Công việc yêu cầu xuất hóa đơn bán hàng vào buổi tối, thời gian từ 1 – 2 tiếng mỗi ngày, có tính phụ cấp ngoài giờ;
· Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc ngành liên quan.

Tại Công Ty TNHH Tân Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 - 15 triệu + phụ cấp, thưởng hiệu suất;
Được đóng BHXH theo quy định, lương T13 và thưởng Tết hấp dẫn;
Du lịch và tăng lương định kỳ hàng năm;
Cung cấp đầy đủ công cụ, dụng cụ trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tân Phú

Công Ty TNHH Tân Phú

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KĐT Lakeview City - Số nhà 33 - Đường 12A - Số 543 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

