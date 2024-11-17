Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Công Nghệ Cao, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm bảo kê khai và nộp các loại thuế theo quy định (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế nhà thầu, v.v.) đúng hạn và chính xác

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu và chứng từ để xác định nghĩa vụ thuế

- Chuẩn bị các báo cáo và hồ sơ thuế cho cơ quan quản lý.

- Phối hợp lập các báo cáo thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế và quản lý cấp trên.

- Thực hiện các thủ tục quyết toán thuế hàng năm, đảm bảo không có sai sót và xử lý nhanh chóng các yêu cầu từ cơ quan thuế.

- Kiểm soát và lưu trữ chứng từ, hồ sơ thuế theo đúng quy định và hệ thống hóa dữ liệu cho các kỳ kiểm toán.

- Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của các chứng từ liên quan đến thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Kiến thức: am hiểu kiến thức chuyên môn về Thuế

- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm phân tích số liệu báo cáo

- Kỹ năng: Thành thạo các phần mềm kế toán và Microsoft Office

- Phẩm chất: Cẩn thận, trung thực, và có trách nhiệm cao trong công việc.

-Lưu ý: Ứng viên sử dụng laptop cá nhân cho công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm theo chính sách tháng 13,14 và các khoản thưởng giữa năm theo tình hình phát triển kinh doanh.

BHXH BHYT trên mức tổng thu nhập và các quyền lợi lao động khác.

Thưởng theo chính sách thâm niên.

Bảo Hiểm Sức Khoẻ đặc biệt.

Chính sách mua hàng thiết bị điện máy với chiết khấu ưu đãi.

Chính sách mua hàng laptop với chiết khấu ưu đãi cho nhân viên.

Review lương 1 năm 1 lần.

Thời gian làm việc linh hoạt 7.5h/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin