Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CP KIẾN TRÚC CẢNH QUAN GOLDEN ART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC CẢNH QUAN GOLDEN ART
- Hồ Chí Minh: Số 8 Nguyễn Siêu, Bến Nghé, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Kế toán thuế: Quyết toán thuế TNDN, TNCN, BCTC, xử lý các vấn đề về thuế
Theo dõi, nắm bắt chi tiết hợp đồng xây dựng về giá trị, thời gian, hạng mục công trình, Công nợ NCC, Nhà thầu phụ
Theo dõi tiếp nhận lập và trình ký hồ sơ thanh toán của NCC, thầu phụ, tổ đội, công nhật, Cập nhập công nợ và đối chiếu công nợ nhà cung cấp, Nhà thầu phụ trên phần mềm FAST
Theo dõi chi phí tạm ứng quỹ công trình, chi phí bộ phận
Tổng hợp đầy đủ, chính xác và báo cáo toàn bộ dự án cho cấp trên: Doanh thu, chi phí của dự án.
Theo dõi thu chi nội bộ văn phòng công ty.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vô phần mền kế toán fast
Đối chiếu số liệu chứng từ đầu vào từ các bộ phận liên quan của dự án với số liệu sổ sách kế toán, phối hợp trưởng bộ phận kiểm tra số liệu giữa các kỳ báo cáo quyết toán, thanh tra, kiểm tra...
Thực hiện các công việc khác mà cấp trên giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên vị trí Kế toán xây dựng kiêm Tổng hợp.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
Trình độ: tốt nghiệp từ Cao Đẳng chuyên ngành Kế toán - Tài chính
Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC CẢNH QUAN GOLDEN ART Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 7
Được đóng bảo hiểm theo Bộ luật lao động, thưởng lễ tết theo cơ quan Nhà nước
Hưởng các phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả
Được nghỉ 12 ngày phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC CẢNH QUAN GOLDEN ART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
