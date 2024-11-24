Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Đồng Đen, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nhập chứng từ kế toán vào phần mềm Misa.

Lập các tờ khai thuế theo quy định.

Theo dõi tiến độ và làm hồ sơ thanh toán các công trình.

Làm theo dõi Bảo hiểm (công ty ít nhân sự).

Và một số công việc liên quan khác.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm Misa.

Mạnh về Thuế

Ưu tiên đã làm qua công ty Xây dựng, xây lắp.

Độ tuổi dưới 30.

Khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Phỏng vấn đạt đi làm ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 13tr

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động, được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Lương tháng 13, thưởng theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN LONG

