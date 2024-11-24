Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN LONG
- Hồ Chí Minh: 86 Đồng Đen, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Nhập chứng từ kế toán vào phần mềm Misa.
Lập các tờ khai thuế theo quy định.
Theo dõi tiến độ và làm hồ sơ thanh toán các công trình.
Làm theo dõi Bảo hiểm (công ty ít nhân sự).
Và một số công việc liên quan khác.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Mạnh về Thuế
Ưu tiên đã làm qua công ty Xây dựng, xây lắp.
Độ tuổi dưới 30.
Khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
Thành thạo tin học văn phòng.
Phỏng vấn đạt đi làm ngay.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động, được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Lương tháng 13, thưởng theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI