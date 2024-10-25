Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà Cantavil, An Phú, Quận 2

- Định kỳ nhận bảng tổng hợp lương, thông báo báo hiểm từ phòng nhân sự kiểm tra và gửi bảng lương cho đơn vị. Hạch toán và đôn đốc đơn vị hạch toán đúng hạn.

- Kiểm tra công tác hạch toán bảng lương của đơn vị, chốt số dư lương, bảo hiểm, công đoàn, thuế TNCN, định kỳ đối chiếu với nhân sự.

- Kiểm tra đối chiếu doanh thu bảng kê hóa đơn GTGT bán ra với doanh thu phát sinh trong kỳ, bảng kê hóa đơn GTGT bán ra với bảng kê hóa đơn trên hệ thống trang hóa đơn điện tử của tổng cục thuế

- Kiểm tra tính hợp lệ của chi phí, tính thuế TNCN vãng lai nếu có để gửi nhân sự khai thuế TNCN. Kiểm tra đối chiếu bảng kê hóa đơn GTGT mua vào với bảng kê hóa đơn trên hệ thống trang hóa đơn điện tử của tổng cục thuế

- Lập bảng tính phân bổ thuế.

- Lập tờ khai thuế môn bài, GTGT, thuế tài nguyên, thuế nhà thầu, thuế cho thuê tài sản, thuế SDDPNN, các loại thuế khác (nếu có), trừ thuế TNCN

- Theo dõi tình hình nộp ngân sách nhà nước, nộp thuế cho trụ sở chính và các chi nhánh.

- Cập nhật nắm bắt kịp thời thông tin chính sách thuế .

- Lưu trữ hồ sơ bảng lương, thông báo bảo hiểm, tờ khai thuế, giấy nộp NSNN.

- Làm việc với cơ quan thuế các vấn đề liên quan đến thuế.

- Cung cấp và giải trình số liệu với kiểm toán và các cấp quản lý.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toàn, kiểm toàn,... Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương.

- Chịu được áp lực công việc. Có tinh thần trách nhiệm cao.

- Trung thực, đáng tin cậy, có tinh thần kỷ luật và tính bảo mât cao.

- Hoàn thành công việc được theo sự phân công của Kế toán trưởng.

- Đảm bảo hoạt động của bộ phận mình không làm ảnh hưởng chung đến phòng Kế toán, Khối tài Chính và Công ty

- Đảm bảo các hoạt động thanh toán chính xác, an toàn và hiệu quả

12 ngày phép năm.

BH theo quy định của Nhà Nước

Thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh.

Làm việc trong môi trường năng động·, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kì hàng năm.

